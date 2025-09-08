LA NACION

Morgan Stanley retira su postura de "me gusta" sobre bonos de la Argentina

LONDRES, 8 sep (Reuters) - El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley retiró el lunes su postura de "me gusta" sobre los bonos internacionales de Argentina tras una dura derrota del partido del presidente Javier Milei en las elecciones del fin de semana en la provincia de Buenos Aires.

"Estos resultados parecen aumentar la probabilidad de un escenario bajista central en el que el mercado cuestiona la posibilidad de que continúen las reformas y aumenta la incertidumbre en torno a las futuras fuentes de financiamiento externo", dijeron los analistas de Morgan Stanley en una nota a sus clientes.

"Como resultado, cerramos nuestra sugerencia, agregada la semana pasada, de comprar considerando la reciente debilidad a pesar de que probablemente hoy los niveles sean mucho más baratos", agregaron. (Reporte de Marc Jones, traducido por Walter Bianchi, editado por Jorge Otaola y Hernán Nessi)

