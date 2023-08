Mori Building abrirá Azabudai Hills el 24 de noviembre de 2023

Tokio--(business wire)--ago. 8, 2023--

Mori Building Co., Ltd., el principal promotor de paisajes urbanos de Japón, anuncia que Azabudai Hills, un complejo para usos múltiples y un nuevo barrio de categoría mundial en el centro de Tokio, empezará a funcionar el 24 de noviembre. Este proyecto de reurbanización urbana de categoría 1 del distrito de Toranomon-Azabudai lleva unos 35 años en manos de Mori Building, otros promotores y unos 300 propietarios de terrenos.

Panoramic View(Day)1 © DBOX for Mori Building Co., Ltd - Azabudai Hills (Graphic: Business Wire)

Azabudai Hills, que adopta el concepto de «barrio urbano moderno», es un punto de referencia lleno de naturaleza con un centro de negocios de primerísimo nivel, atractivas instalaciones comerciales y residenciales y un enorme espacio abierto de exuberante vegetación que congrega a las personas. Mori Building tiene la visión de que Azabudai Hills se convierta en una comunidad «Green & Wellness» (verde y de bienestar), donde se pueda vivir en armonía con la naturaleza y llevar una vida sana y plena. Azabudai Hills, que se extiende a lo largo de 8,1 hectáreas, cuenta con 24 000 m² de exuberante vegetación en una superficie total de aproximadamente 861 700 m² que alberga diversas funciones urbanas, como oficinas, residencias, comercios, instalaciones culturales, centros educativos y centros médicos.

Azabudai Hills se ha ganado el apoyo de socios que comparten la visión de crear un entorno repleto de vegetación y hacer realidad un nuevo estilo de vida urbano dentro de un desarrollo urbanístico integrado. Entre los socios más prestigiosos se encuentran el Centro de Medicina Preventiva de la Universidad de Keio; el Colegio Británico de Tokio, una de las mayores escuelas internacionales del centro de la ciudad; Janu Tokyo, el primer hotel del mundo de la cadena Aman; el Tokyo Venture Capital Hub, que reúne a unos 70 fondos de capital riesgo japoneses; unas 150 tiendas minoristas de marcas de lujo y el mercado de Azabudai Hills; y el famoso Museo de Arte Digital Mori Building: EPSON teamLab Borderless, que anteriormente estaba situado en Odaiba. Todos estos establecimientos excepcionales abrirán sus puertas en Azabudai Hills. Algunos de estos centros de Azabudai Hills abrirán paulatinamente a partir de diciembre de 2023.

Mori Building se dedica a crear un paisaje urbano dinámico y a contribuir al magnetismo de Tokio a través de su concepto único de ciudad compacta, «Hills», que combina funciones urbanas diversas y complementarias. Con Azabudai Hills, colaboraremos con nuestros socios para proponer una nueva visión urbana de «Green & Wellness» en respuesta a la creciente importancia de los aspectos medioambientales y de salud en la sociedad moderna.

En este sitio web encontrará información detallada sobre Azabudai Hills y sus instalaciones:https://onl.tw/VYcx5TJ

Información general sobre Azabudai Hills

Terreno

Aprox. 8,1 ha

Superficie de suelo

Aprox. 63 900 m²

Superficie total

Aprox. 861 700 m²

Superficie de oficinas

Aprox. 214 500 m²

Zona verde

Aprox. 2,4 ha

Unidades residenciales

Aprox. 1400 unidades

Locales comerciales

Aprox. 23 000 m²

Instalaciones

Oficinas, residencias, comercios, hoteles, instalaciones culturales,

escuelas internacionales, centros médicos, etc.

Central Green (plaza central), ecología y sostenibilidad

La creación de espacios verdes muy abundantes

Gracias a las diferencias topográficas de la zona (incluidas las azoteas bajas de los edificios podio), el emplazamiento cuenta con 24 000 m² de zonas verdes, incluida una plaza central de unos 6000 m² (Central Green). Como resultado, Mori Building crea un relajante oasis urbano en el corazón de Tokio. La dinámica arquitectura de los niveles inferiores, diseñada por el estudio Heatherwick, se funde a la perfección con la vegetación y crea un rico entorno en el que toda la ciudad está rodeada de frondosos jardines.

Fomentar la sostenibilidad

Toda la ciudad promueve la descarbonización y el reciclaje de recursos. El 100 % de la electricidad suministrada al complejo procederá de fuentes renovables, con lo que se cumplirán los objetivos fijados por la «Renewable Energy 100 %» (RE100). Azabudai Hills está a punto de recibir la certificación Platino de máximo nivel en la categoría de Desarrollo de Barrios (Neighborhood Development, ND) y Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental (Leadership in Energy & Environmental Design, LEED) para desarrollos de uso mixto, y la certificación BD+C (Building & Design/Core and Shell Development) para edificios de nueva construcción destinados a inquilinos.

Centro de Medicina Preventiva de la Universidad de Keio

El Centro de Medicina Preventiva de la Universidad de Keio se traslada ahora a Azabudai Hills. Con el respaldo de los equipos médicos más avanzados y personal altamente especializado del hospital universitario, el centro ofrecerá exámenes físicos de alta precisión para la detección precoz de riesgos de enfermedad, así como un programa optimizado para satisfacer las necesidades individuales de cada paciente. Las nuevas instalaciones, de mayor tamaño, aliviarán la congestión y proporcionarán un entorno cómodo para los reconocimientos médicos.

El Colegio Británico de Tokio

El Colegio Británico de Tokio, uno de los mayores colegios internacionales de Tokio, abrirá sus puertas en Azabudai Hills el 30 de agosto de 2023. El nuevo campus responde al deseo de la escuela de educar a los niños en un entorno relajado y natural en el corazón de la ciudad, y a la visión de Mori Building de apoyar el magnetismo global de Tokio. Ofrece un plan de estudios de estilo británico con marcado carácter internacional a alumnos de más de 60 nacionalidades. El nuevo campus ofrecerá un exuberante entorno natural para educar a los jóvenes que se convertirán en los líderes del mañana.

Arte y galería

Nuestro planteamiento en Azabudai Hills se ha basado en el concepto de hacer de «toda la ciudad un museo». En el centro de toda la instalación hay un museo y una galería de arte con una superficie total de unos 9300 m². Hay instalaciones de arte público repartidas por toda la zona, lo que crea un espacio urbano donde el arte y la cultura se funden a la perfección.

Galería Azabudai Hills

La Galería Azabudai Hills será el principal centro de promoción cultural. La Galería Azabudai Hills está equipada con salas de museo y en ella se expondrán diversos géneros culturales. Para conmemorar la inauguración, se celebrará una exposición de Olafur Eliasson, artista pionero que también participa intensamente en cuestiones medioambientales y creó una de las obras de arte públicas para Azabudai Hills. La exposición inaugural lleva el título «Exposición Olafur Eliasson: Un ciclo de momentos interconectados en armonía».

Arte público: Borrar la frontera entre el arte y la vida cotidiana

El Museo de Arte Mori ha preparado una selección de obras de arte que ayudan a visualizar la energía del mundo natural que existe en Azabudai Hills, mezclando la grandiosidad del complejo con la escala humana.

Museo de arte digital mori building: epson teamlab borderless

El museo de arte digital, un proyecto conjunto de Mori Building y teamLab, inaugurado en su día en Odaiba, congregó en su primer año a 2,3 millones de visitantes de más de 160 países. El museo trasladado, que ahora abrirá sus puertas en Azabudai Hills, mostrará la colección de obras de arte de teamLab, en constante evolución, entre las que se incluyen varias que estrenarán en Japón.

Locales comerciales

Azabudai Hills explotará unos 23 000 m² de una gran zona comercial, rodeada de una hermosa vegetación. La zona dispone de unas 150 tiendas, incluidas marcas de lujo, cafeterías con terrazas despejadas y varios restaurantes de alta gama.

En los bajos de la zona Central Green se creará un mercado de alimentos a gran escala llamado Azabudai Hills Market. Con una superficie aproximada de 4000 m², pondrá de relieve la riqueza esencial y el disfrute de la comida a través de una cuidadosa selección de ingredientes, la rica cultura gastronómica de Tokio y la promesa de estilos de vida sibaritas y saludables.

Azabudai Hills Market

La comida es una faceta de la cultura japonesa que nos sentimos orgullosos de compartir con el mundo. Los 31 comercios especializados más importantes de Japón se han unido con el deseo de preservar y hacer evolucionar aún más esta cultura alimentaria.

Marcas de lujo

Se estrenará una nueva calle de lujo como ninguna otra, con exclusivas marcas de lujo de primera clase que convivirán en un exuberante entorno verde en el corazón de la ciudad. Aperturas previstas: Hermès, Cartier, CELINE, DIOR, BERLUTI, L'Officine Universelle Buly, ST LOUIS, TimeVallée, BVRGARI, BOTTEGA VENETA

Janu tokyo

Los niveles inferiores de la Residencia A (plantas 1 a 13) albergarán Janu Tokyo, el debut de Janu, la marca asociada de Aman.

El hotel, de 122 habitaciones, se halla en una ubicación ideal frente al frondoso Central Green, y cuenta con un centro de bienestar de 4000 m², uno de los más grandes para hoteles de lujo en Tokio, con entrenamiento funcional en grupo y gimnasio, así como ocho restaurantes y bares perfectos para reuniones familiares y para grupos.

Residencias Azabudai Hills

Azabudai Hills creará 1400 nuevas unidades residenciales. En un entorno de exuberante vegetación, los residentes disfrutarán de ventajas urbanas avanzadas y prácticas en armonía con la naturaleza para gozar de salud mental y física, así como de una vida próspera y verdaderamente humana. Como parte de Azabudai Hills, la Residencia Azabudai Hills encarnará la funcionalidad suprema en condominios dotados de toda la experiencia de Mori Building en la creación de residencias de lujo.

Aman Residences, Tokio, situada en lo alto de la Mori JP Tower y gestionada en colaboración con Aman, el operador de hoteles y complejos turísticos de lujo de categoría mundial, ofrecerá un valor excepcional como residencia exclusiva compuesta por apenas 91 unidades para disfrutar de la máxima serenidad.

Oficinas

En Azabudai Hills, el complejo entero funcionará como un lugar de trabajo unificado. El espacio de oficinas (unos 214 500 m² en total) se distribuirá principalmente entre las plantas 7 a 52 de Mori JP Tower, para dar cabida a diversos estilos de trabajo para unas 20 000 personas. Las plantas estándar de Mori JP Tower dispondrán de una superficie alquilable de unos 4800 m², una de las mayores de Japón, lo que permitirá a este edificio de oficinas de categoría mundial satisfacer plenamente las necesidades de las empresas globales.

Hills House

Hills House, en las plantas 33 y 34 de Mori JP Tower, con una superficie total de unos 3300 m2, será una base para que las empresas inquilinas y sus empleados puedan utilizar toda la ciudad como lugar de trabajo.

Tokyo Venture Capital Hub

Azabudai Hills se convertirá en la sede de Tokyo Venture Capital Hub, el primer centro de capital riesgo a gran escala de Japón. Se reunirán la Asociación Japonesa de Capital Riesgo (JVCA), los principales inversores independientes de capital riesgo que lideran dicho sector en Japón, y unos 70 inversores corporativos de capital riesgo respaldados por grandes empresas japonesas.

Si quiere ver una película introductoria sobre Azabudai Hills, haga clicaquípara la más reciente yaquípara la de 2019.

Acerca de Mori Building

Mori Building es un promotor urbanístico innovador con sede en Tokio. La empresa ha asumido el compromiso de maximizar el magnetismo de las ciudades creando y fomentando centros urbanos seguros, sostenibles y cosmopolitas basados en su exclusivo concepto de Ciudad Jardín Vertical de rascacielos para negocios, educación, ocio y residencia. Este concepto se aplica en los numerosos proyectos vanguardistas de la empresa, como ARK Hills, Roppongi Hills y Toranomon Hills en Tokio y el World Financial Center de Shangái. Mori Building también se dedica al arrendamiento inmobiliario, la gestión de proyectos y la consultoría. Visite www.mori.co.jp/en

