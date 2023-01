Mori Building abrirá la Toranomon Hills Station Tower el próximo otoño

Tokio--(business wire)--ene. 24, 2023--

Mori Building Co., Ltd., el desarrollador de paisaje urbano más importante de Japón, anunció hoy que la Toranomon Hills Station Tower de 49 pisos abrirá el próximo otoño. Este proyecto está liderado por la Asociación de Redesarrollo Urbano del Cantón 1 y 2 Chome de Toranomon en el que Mori Building es un participante líder. Con el nacimiento de la Toranomon Hills Station Tower, que en la actualidad se está integrando a la Toranomon Hills Station, toda el área de Toranomon Hills, que se ha estado expandiendo y evolucionando a una velocidad sin precedentes hacia la realización de un nuevo centro internacional y centro global de negocios, estará finalizado como una “ciudad” que alcanza una escala y un impacto comparable al de Roppongi Hills.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005236/es/

Completion image of Toranomon Hills (Note: please be sure to state the copyright “©The Boundary” when using this image.) (Graphic: Business Wire)

Toranomon Hills Station Tower es una torre multipropósito de 266 metros de altura con 49 pisos en la superficie y 4 pisos subterráneos. Al integrar el desarrollo general con la Toranomon Hills Station en la línea Tokyo Metro Hibiya Line, la torre será complementada por una amplia explanada de estación bulliciosa y una plataforma peatonal que mide 20 metros de ancho sobre la avenida Sakurada-dori Avenue (National Route 1 [ruta nacional 1]), que ofrece acceso a la plaza oval Toranomon Hills Mori Tower Oval Square. Al fortalecer y expandir la red de transporte local de múltiples niveles en la superficie, a nivel subterráneo y de plataforma, la Station Tower mejorará enormemente Toranomon Hills como un nodo de transporte y reavivará toda el área despejando de manera significativa el flujo peatonal.

La Station Tower ofrecerá oficinas de clase mundial, así como también comercios minoristas integrados a la plaza de la estación y, además, un hotel hará su debut en Tokio. El nivel más alto de la torre será sede de TOKYO NODE, un predio de comunicación interactiva que consiste en salones, galerías, piscinas, restaurantes y otras instalaciones totalmente capaces de generar nuevos valores, ideas y comercios que trascienden los dominios, y que apuntan a compartir la creatividad con el mundo.

Con la inauguración de Toranomon Hills Station Tower en otoño de 2023, Toranomon Hills se ampliará a 7,5 ha y a un espacio total de superficie de 800 000 m 2. El área está evolucionando de manera constante como un complejo de uso mixto integrado con las infraestructuras urbanas, tales como calles y subterráneos, con un impacto comparable al trascendental Roppongi Hills de Mori Building.

“Station Atrium” abierto y vivaz creado a través del desarrollo integrado de estación y barrio

El Station Atrium (2000 m 2 ) es un espacio abovedado estilo atrio de tres pisos que combina funciones coordinadas y complementarias de transporte y urbanas.

Las conexiones directas del Station Atrium entre la explanada de la estación y los predios cercanos para eventos y compras mantienen el espacio bullicioso con un flujo constante de personas desde la mañana hasta la noche.

Una plataforma en T peatonal de gran escala de 20 m de ancho sobre la calle arterial

La plataforma en T peatonal de gran escala de 20 m de ancho sobre la Sakurada-dori Avenue (National Route 1) y conectada con la Oval Square [plaza oval] de Toranomon Hills de Mori Tower. La pasarela peatonal elevada, que pasa a través de la Station Tower, es la ruta principal para el tráfico peatonal este-oeste, que cruza los distritos y la calle arterial. Esto genera espacios urbanos seguros que separan peatones de vehículos en el área, y funcionará como una plaza que vincula a las personas en Toranomon Hillls.

Predio de comunicación interactiva que conecta Tokio con el mundo: TOKYO NODE

Los pisos más altos de la Toranomon Hills Station Tower (Pisos 45 a 49 y parte del octavo) serán sede del TOKYO NODE, un predio de comunicación interactiva de 10 000 m 2.

El salón principal y las tres galerías se pueden usar de manera individual o integrada como un salón contiguo. En la terraza, abrirán un jardín panorámico, una piscina y dos restaurantes organizados por chefs de clase mundial, e incluye un restaurante con parrilla supervisado por Kei Kobayashi, el primer chef asiático que ganó tres estrellas Michelin en París. El laboratorio ubicado en el octavo piso mejorará aún más la capacidad del predio como un espacio altamente funcional y distintivo para la comunicación y para compartir conocimiento, totalmente diferente a los predios tradicionales para conferencias y banquetes.

Además, TOKYO NODE servirá como plataforma de difusión de la información para toda el área de Toranomon Hills, que permite a Toranomon Hills evolucionar en un “centro de comunicación” que atrae a personas influyentes y altamente experimentadas de todo el mundo, para generar negocios e innovación para compartir a nivel global.

Nuevo espacio de oficinas para conectarse con las personas que responde a las diversas necesidades y a nuevos estilos de trabajo

El área de oficinas ubicada en los pisos 9 y 10, y del 15 al 44 (un total de 32 pisos) ofrece un área total de alquiler que mide aproximadamente 107 000 m 2 y pisos estándar de aproximadamente 3400m 2, que incluye planos sin columnas con una profundidad del área desde el centro hacia las ventanas de alrededor de 18,5 m, que se adapta a diversos estilos de trabajo y otras necesidades de las empresas globales.

Además, ocho “zonas magnéticas” están equipadas con espacios de atrios y escaleras, que conectan los pisos superiores con los inferiores para promover la comunicación y colaboración entre trabajadores y generan espacios de trabajo más dinámicos y creativos.

Los comercios minoristas apoyan el trabajo y la vida de los protagonistas mundiales

Un espacio de comercios minoristas que mide aproximadamente 14 400 m 2 ocupará nueve pisos (B2-séptimo) con aproximadamente 80 tiendas que apoyan el trabajo y la vida de los protagonistas mundiales que incluyen trabajadores de oficinas y residentes.

El T‐Market (27 tiendas, aprox. 3000 m 2 ) estará lleno de vida desde la mañana hasta la noche (de 7 a 23 h) con restaurantes, tiendas de delicatessen y negocios. Los restaurantes ofrecerán alta calidad, pero con menúes de precios razonables, muchos organizados por chefs y pâtissiers altamente aclamados, entre los que se incluyen algunos con credenciales Michelin o Bib Gourmand.

Hotel Toranomon Hills: El primer Unbound Collection by Hyatt de Tokio

El primer piso y los pisos 11 al 14 serán sede del Hotel Toranomon Hills con 205 habitaciones para huéspedes que incluyen habitaciones estándar que miden entre 27 m 2 y 34 m 2. La marca del hotel es “The Unbound Collection by Hyatt” que hará su debut en Tokio como parte de la “colección independiente”.

Servirá como un “living urbano de Toranomon” que da la bienvenida a una variedad de huéspedes con su restaurante, cafetería y salones abiertos a la ciudad.

Todas las experiencias de comida y bebidas en la cafetería y el restaurante del hotel estarán supervisadas por Sergio Herman. Herman es oriundo de los Países Bajos y un chef con estrellas Michelin de larga data y esta será su primera incursión en Japón.

Arquitectos, diseñadores y artistas líderes en el mundo

El diseño de la Toranomon Hills Station Tower es el primer proyecto arquitectónico de gran escala de OMA en Tokio. Su diseño está basado en el concepto “THE ACTIVITY BAND” (la banda de actividad) o eje urbano que corre desde la Shintora-dori Avenue hasta el área de Akasaka/Toranomon, que crea un lugar simbólico para que las personas se reúnan e interactúen a lo largo del eje.

El diseño interior del hotel está realizado por Space Copenhagen, una firma de diseño interior dinamarquesa, que será el primer diseño interior de Japón.

Se recibieron múltiples certificaciones ambientales globales

El área de Toranomon Hills recibió certificación preliminar Platinum, la clasificación más alta de la categoría ND del programa de LEED.

Los comercios minoristas y las oficinas de Station Tower han recibido la certificación preliminar Platinum en la categoría BD+C:CS y la certificación preliminar WELL y se espera que obtengan la certificación principal Platinum una vez que estén terminados. Después de Azabudai Hills, la torre es la segunda propiedad precertificada más grande del Japón.

Además, la Station Tower estará impulsada en su totalidad por energía renovable que cumplirá con RE100 desde el momento de su finalización.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230123005236/es/

