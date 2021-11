Morientes: "El Real Madrid se ha portado francamente bien con Bale, no le debe ninguna mensualidad"

El exjugador del Real Madrid y embajador de LaLiga Fernando Morientes asegur贸 que el Real Madrid "se ha portado francamente bien" con Gareth Bale, al que no debe "a d铆a de hoy ninguna mensualidad", tras las palabras del representante del gal茅s, Jonathan Barnet, diciendo que los aficionados blancos hab铆an sido "asquerosos" con el futbolista.

"El Real Madrid se ha portado francamente bien con Bale, a d铆a de hoy no le debe ninguna mensualidad. Cuando ha estado lesionado se le ha tratado, el Real Madrid siempre ha tratado bien a todos sus jugadores, te lo digo por experiencia", asever贸 Fernando Morientes este jueves tras un partido entre leyendas de LaLiga y del tenis, en el marco de la Copa Davis.

El exfutbolista tambi茅n valor贸 la actualidad deportiva, confesando que le sorprendi贸 la derrota este mi茅rcoles del Atl茅tico de Madrid en Champions. "Me sorprende m谩s lo del Atl茅tico porque el Bar莽a est谩 teniendo un arranque complejo y comprometido, y puede ser normal, aunque no es una situaci贸n c贸moda para un equipo como el Barcelona. El Atl茅tico me llama un poco m谩s la atenci贸n. El grupo es complicado, pero siempre hay alguna sorpresa, hay que tener cuidado", indic贸.

"El que no sufre en la Champions es porque hace algo raro o porque lo hace muy bien. El Real Madrid est谩 s贸lido y acumula una din谩mica positiva, el aficionado puede estar contento. Es lo que toca en este momento de la temporada, estar arriba de la clasificaci贸n", celebr贸 sobre la clasificaci贸n de los blancos para los octavos de final.

Finalmente, el exdelantero afirm贸 que el f煤tbol espa帽ol vive un periodo de "adaptaci贸n" en Europa. "Los ingleses tienen muchas ganas de revancha. Siempre hemos estado por delante de todas las competiciones y ahora cuesta un poco m谩s. Es normal, estamos en un periodo de adaptaci贸n, ser铆a importante que se metiera alg煤n equipo m谩s", concluy贸.