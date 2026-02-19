Mortal avalancha arrasa a un grupo de 15 esquiadores en California, hay 8 muertos

TRUCKEE, California, EE.UU. (AP) — Tras días de condiciones cada vez más brutales en la Sierra Nevada de California, un grupo de 15 esquiadores de travesía emprendió el regreso a casa. Pero cuando salieron de refugios remotos a cientos de metros de altitud y caminaron de vuelta hacia el inicio del sendero, los alcanzó una peligrosa avalancha que dejó ocho muertos y un desaparecido.

Con advertencias por avalanchas que se mantuvieron vigentes hasta las primeras horas del jueves, las autoridades seguían esperando a que la potente tormenta amainara para recuperar los cuerpos de las víctimas de la avalancha del martes, la más mortífera del país en casi medio siglo. Las autoridades aún no divulgan los nombres de las víctimas.

El grupo de esquí afectado tiene profundos vínculos con la comunidad de recreación alpina de Lake Tahoe, que incluye la prestigiosa Sugar Bowl Academy, la cual emitió un comunicado la noche del miércoles donde lamentaba la pérdida de las víctimas, que tenían “fuertes conexiones con Sugar Bowl, Donner Summit y la comunidad de travesía”.

La institución no indicó cómo estaban vinculados a la escuela los esquiadores, cuyas edades, según se dijo, oscilaban entre los 30 y los 55 años. La academia ofrece instrucción de esquí alpino y de travesía, además de formación académica para jóvenes atletas.

“Somos una comunidad increíblemente unida y conectada”, aseguró en el comunicado el director ejecutivo de Sugar Bowl Academy, Stephen McMahon. “Esta tragedia nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros”.

Cuatro integrantes del grupo trabajaban para Blackbird Mountain Guides, que ofrece excursiones de montañismo y esquí de travesía, así como cursos de seguridad en todo el oeste de Estados Unidos y a nivel internacional. Uno de ellos estuvo entre los seis sobrevivientes.

La excursión de tres días, que comenzó el domingo, era para esquiadores de nivel intermedio a experto, según el sitio web de la empresa.

La compañía de excursiones dijo la noche del miércoles en un comunicado que ha iniciado una investigación y que suspendió las operaciones en el terreno al menos hasta el fin de semana, mientras prioriza el apoyo a las familias de las víctimas.

Los guías que encabezaron al grupo estaban entrenados o certificados en esquí de travesía, y eran instructores del American Institute for Avalanche Research and Education.

Mientras están en el terreno, “se comunican con guías de alto nivel en nuestra base para hablar sobre las condiciones y la ruta en función de las condiciones”, indicó en el comunicado el fundador, Zeb Blais.

“Aún no tenemos todas las respuestas, y puede que pase algún tiempo antes de que las tengamos”, expresó la empresa. “Mientras tanto, por favor mantengan en sus corazones a quienes se han visto afectados”.

Max Perrey, alcalde de Mill Valley, en el condado de Marin —una pequeña ciudad a unos 22 kilómetros (14 millas) al norte de San Francisco— confirmó que algunas personas del grupo eran mujeres de su ciudad. No pudo aportar más detalles, pero le dijo a The Associated Press por correo electrónico que se divulgaría más información más adelante.

Una de las víctimas estaba casada con un integrante de un equipo de búsqueda y rescate de travesía de la zona, informó el jefe de la policía del condado de Placer, Wayne Woo.

El Sierra Avalanche Center emitió un aviso por avalanchas el domingo por la mañana, y este se elevó a advertencia para las 5 de la mañana del martes, lo que indicaba que se esperaban avalanchas. No se sabe si los guías se enteraron del cambio antes de iniciar el trayecto de regreso.

Las autoridades describieron una escena aterradora, mientras los sobrevivientes rastreaban la nieve en busca de los desaparecidos y esperaban seis horas a que llegara ayuda en condiciones de ventisca. Encontraron tres de los cuerpos, indicó la jefa policial del condado de Nevada, Shannan Moon.

Todos los esquiadores llevaban balizas que pueden enviar señales a los rescatistas, y al menos un guía pudo enviar mensajes de texto. Pero no se sabe si llevaban mochilas de avalancha, que son dispositivos inflables que pueden mantener a los esquiadores cerca de la superficie, explicó el capitán de la policía, Russell “Rusty” Greene.

Una de las personas rescatadas seguía hospitalizada el miércoles, señaló Moon.

Han caído entre 91 centímetros y 1,8 metros (3 y 6 pies) de nieve en la zona desde el domingo. El área también fue azotada por temperaturas bajo cero y vientos con fuerza de vendaval.

La avalancha es la más mortífera en Estados Unidos desde 1981, cuando 11 alpinistas murieron en el Monte Rainier, en el estado de Washington, y es la segunda avalancha mortal cerca de Castle Peak este año, después de que un conductor de moto de nieve quedara sepultado en enero. Cada invierno, los deslizamientos provocan la muerte de entre 25 y 30 personas en Estados Unidos, según el National Avalanche Center.

La zona cerca de Donner Summit, donde se realizó la excursión de esquí, es uno de los lugares más nevados del hemisferio occidental y, hasta hace apenas unos años, estaba cerrada al público. El paso lleva el nombre del tristemente célebre Donner Party, un grupo de pioneros que recurrió al canibalismo tras quedar atrapado allí en el invierno de 1846-1847.

Watson informó desde San Diego y Golden desde Seattle. Los periodistas de The Associated Press John Seewer en Toledo, Ohio; Christopher Weber en Los Ángeles; y Trân Nguyễn en Sacramento contribuyeron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.