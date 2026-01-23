Mortales accidentes ferroviarios en España suscitan debates sobre inversión en mantenimiento

(.)

Por Pietro Lombardi y Corina Pons

MADRID, 23 ene (Reuters) - Una serie de accidentes en una semana en los ferrocarriles españoles, incluido uno de los más mortíferos de Europa, ha dejado al país conmocionado y ha puesto en el punto de mira si la inversión para mantener la red sigue el ritmo de la creciente demanda de pasajeros

Casi 40 millones de usuarios se trasladaron en trenes de alta velocidad en España en 2024, casi el doble que en 2019 y elevando el uso global del sistema ferroviario español a la cifra récord de 549 millones, según datos de las autoridades

Sin embargo, el elevado uso de la mayor red ferroviaria de alta velocidad de Europa implica un mayor desgaste, y los datos, informes y expertos apuntan a un enfoque centrado en la expansión del sistema, en lugar de en la inversión en mantenimiento, que es menor que en otros grandes países europeos

LA RED ES VÍCTIMA DE SU PROPIO ÉXITO

"La alta velocidad española agoniza víctima de su propio éxito. Está sometida a mayores tensiones y empieza a romperse", afirma Salvador García-Ayllón, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena

El pasado domingo, una colisión a alta velocidad en la región meridional de Andalucía causó la muerte de 45 personas, mientras que dos días más tarde un conductor falleció y cuatro pasajeros resultaron gravemente heridos después de que un muro de contención cayera sobre la vía tras las fuertes lluvias caídas cerca de Barcelona, haciendo descarrilar un tren de cercanías

Un segundo tren descarriló también cerca de Barcelona debido a una roca en la vía, mientras que un cuarto colisionó con el brazo de una grúa en el sureste de España, causando heridas leves a seis pasajeros

Los resultados preliminares del accidente en Andalucía mostraron una fractura en el carril que parecía haberse producido antes de que el tren descarrilara, dijo el viernes el organismo de investigación de accidentes ferroviarios CIAF

"Acepto y reconozco que debe haber un debate sobre si es necesario aumentar la cantidad destinada al mantenimiento", dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su primera rueda de prensa tras el accidente

"Lo que sí pido es que eso se separe del accidente", ocurrido en un tramo de vía que fue renovado en mayo pasado e inspeccionado el 7 de enero

GASTO EN MANTENIMIENTO, POR DEBAJO DE HOMÓLOGOS EUROPEOS

Los datos de la Comisión Europea muestran que la inversión de España en el mantenimiento de sus aproximadamente 4.000 kilómetros de líneas de alta velocidad se ha quedado a la zaga de sus grandes pares europeos, a pesar de un impulso sin parangón en la expansión de la red

España gastó un promedio de alrededor de 1.500 millones de euros (US$1.760 millones) al año entre 2018 y 2022 en su red de alta velocidad, más que cualquier otro país

Sin embargo, la gran mayoría se destinó a nuevas infraestructuras, con solo alrededor del 16% destinado a mantenimiento, renovación y actualizaciones

Esto contrasta con el gasto de entre el 34% y el 39% de Francia, Alemania e Italia, cuyas redes son mucho menos extensas, según los datos de la Comisión

Según las estimaciones de José Trigueros, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad española debería aumentar hasta 150.000 euros por kilómetro, frente a los 110.000 euros actuales

El principal sindicato español de maquinistas, SEMAF, convocó una huelga nacional de tres días para protestar contra lo que calificó de "deterioro constante del sistema ferroviario" y exigir garantías de seguridad y mantenimiento

En una carta enviada en agosto al operador estatal de infraestructuras ferroviarias Adif, a la que tuvo acceso Reuters, SEMAF advertía del grave desgaste de varias líneas, incluido el tramo en el que chocaron los dos trenes el domingo

"Es un círculo vicioso. Si hay defectos en la vía, se transmiten al tren, y los defectos del tren también se transmiten a la vía", dijo a Reuters Diego Martín, secretario general del sindicato

LOS INFORMES DE PROBLEMAS MUESTRAN UN FUERTE AUMENTO

Problemas como deterioros y roturas en las vías pasaron de 440 en 2015 a 716 en 2024, según datos oficiales. Los accidentes, incluidos los descarrilamientos, también aumentaron en el mismo periodo, de 42 a 57

El Gobierno señaló que los problemas de infraestructura y los accidentes en la red española están proporcionalmente por debajo de la media de la UE y en línea con países como Alemania y Francia

También señaló un aumento significativo de la inversión. El gasto en infraestructura ferroviaria se ha triplicado y el mantenimiento por kilómetro ha aumentado un 58% hasta los 71.000 euros el año pasado desde 2018, cuando el presidente Pedro Sánchez llegó al poder

Pero un informe anual 2024 sobre la infraestructura española realizado por la Fundación BBVA y el Ivie mostró que la inversión todavía estaba muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis financiera de España que comenzó en 2008, cuando se ajusta por inflación

Según el informe, la inversión bruta en infraestructuras ferroviarias en 2024 era inferior a un tercio de los cerca de 11.000 millones de euros de su máximo de 2009

La caída desde 2009 fue tan pronunciada que a partir de 2012 no fue suficiente para cubrir la depreciación, es decir, mantener las instalaciones existentes en condiciones adecuadas, dijo Matilde Mas, investigadora del Ivie que trabajó en el informe

La inversión no volvió a crecer a un ritmo constante hasta 2021

Al igual que un Ferrari, el sistema ferroviario español de primera clase necesita un mantenimiento regular, dijo García-Ayllón. "Lo caro de un Ferrari no es sólo comprarlo, es mantenerlo", dijo

(1 dólar = 0,8517 euros) (Reporte de Pietro Lombardi y Corina Pons; edición de Charlie Devereux y Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)