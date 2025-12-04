Mortalidad infantil aumentará por primera vez en el siglo por recortes de ayuda: Fundación Gates

Por Jennifer Rigby

LONDRES, 4 dic (Reuters) -

Alrededor de 200.000 niños más probablemente morirán antes de cumplir los cinco años en 2025 respecto a 2024 -el primer aumento de decesos infantiles evitables este siglo- como consecuencia de los recortes en la ayuda internacional, informó el jueves la Fundación Gates.

En 2024, un total estimado de 4,6 millones de niños murieron antes de cumplir los cinco años. Este año serán 4,8 millones, dijo Gates. Las muertes infantiles se han reducido aproximadamente a la mitad desde el año 2000.

"Durante décadas, el mundo hizo progresos constantes para salvar la vida de los niños. Pero ahora, a medida que aumentan los desafíos, ese progreso se está invirtiendo", dijo Bill Gates, presidente de la fundación homónima, en el prólogo de su informe anual Goalkeepers.

El reporte hace un seguimiento de los avances hacia los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en materia de reducción de la pobreza y mejora de la salud. Suele publicarse en septiembre, pero este año se ha retrasado debido a la incertidumbre sobre la financiación de la salud a nivel mundial.

Los recortes de la ayuda internacional comenzaron con Estados Unidos a principios de año, pero desde entonces se han extendido a otros donantes importantes como Reino Unido y Alemania. En conjunto, la ayuda mundial al desarrollo para la salud se redujo algo menos del 27% este año en comparación con 2024, según el informe.

Según Gates, los recortes son una de las principales razones del retroceso en la reducción de la mortalidad infantil, aunque también influyen otros factores, como la creciente deuda de los países y la fragilidad de sus sistemas sanitarios.

Si los recortes son permanentes, eso podría significar entre 12 y 16 millones más de muertes infantiles para 2045, añade el informe, dependiendo de los niveles de financiación. Este año, el aumento de muertes podría igualar la cifra de 2023, el último año del que dispone de datos la Organización Mundial de la Salud.

Las cifras del informe se basan en modelos del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitarias de la Universidad de Washington. (Reporte de Jennifer Rigby. Editado en español por Javier Leira)