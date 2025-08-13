Mortero mata a dos niños y su madre en el noroeste de Pakistán, donde tropas combaten a insurgentes

KHAR, Pakistán (AP) — Un mortero alcanzó una vivienda y mató a dos niños y a su madre en una región del noroeste de Pakistán donde las fuerzas de seguridad llevan a cabo una "operación dirigida" contra los talibanes paquistaníes, dijeron el miércoles residentes y un funcionario hospitalario.

Por el momento no se ha podido determinar quién era el responsable de las bajas civiles ocurridas durante la noche en Mamund, un pueblo del distrito de Bajaur, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán.

Naseeb Gul, médico en un hospital local, dijo que las víctimas eran dos niños y su madre. Otras dos personas resultaron heridas el martes cuando otro mortero impactó en su casa, agregó.

Enojados por los decesos, cientos de manifestantes se negaban a enterrar los cuerpos y exigían una investigación, según Mohammad Khalid, residente en la zona.

Ni el gobierno ni el ejército realizaron comentarios al respecto.

El incidente se produjo días después de que las fuerzas de seguridad lanzaran una ofensiva en Bajaur contra escondites de insurgentes. El gobierno provincial señaló que la “operación dirigida” comenzó luego de que los ancianos tribales no lograran expulsar a los combatientes de la región.

De acuerdo con funcionarios gubernamentales, la ofensiva en curso contra los talibanes paquistaníes ha desplazado a 25.000 familias, o un estimado de 100.000 personas, en Bajaur, donde las autoridades relajaron el toque de queda el miércoles, permitiendo a los residentes comprar artículos esenciales.

Miles de personas desplazadas residen ahora en edificios gubernamentales, y muchas otras se han trasladado a otras zonas más seguras para vivir con familiares.

La ofensiva en Bajaur es la segunda operación de este tipo allí desde 2009, cuando el ejército lanzó una campaña a gran escala contra el Talibán paquistaní, conocido también como Tehreek-e-Taliban Pakistan, o TTP. El TTP es un aliado cercano, aunque independiente, del Talibán afgano, que tomó el poder en el país vecino en agosto de 2021.

Muchos líderes y combatientes del TTP han encontrado refugio en Afganistán y han estado viviendo allí abiertamente desde la llegada al poder del grupo, y algunos han cruzado la frontera de regreso a Bajaur y perpetraron ataques.

___

Los periodistas de The Associated Press Riaz Khan y Rasool Dawar en Peshawar, Pakistán, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.