Morton permite al Lyon ganar en Lille y alcanzar al líder PSG

El Lyon salió victorioso por 1 a 0 de su visita al Lille, este domingo en la 6ª jornada de la Ligue 1, y alcanzó a puntos en lo alto de la tabla al París Saint-Germain, que ganó 2-0 el sábado al Auxerre.

El equipo de la capital es únicamente líder por una mejor diferencia de goles (+8 contra +5).

Los lioneses, segundos de la tabla, tienen también 15 puntos de 18 posibles en un gran arranque de temporada, plasmado en este partido sólido en el estadio Pierre Mauroy del Lille, donde decidió el inglés Tyler Morton con un tanto de cabeza en el minuto 13.

Una vez más, el Lyon evidenció que es por ahora la mejor defensa del campeonato francés, con 3 tantos recibidos, y este domingo consiguió frenar a Olivier Giroud y compañía.

Bruno Genesio, exentrenador del Lyon y actualmente titular del banquillo del Lille, fue expulsado por criticar vehementemente al árbitro.

Este revés y el sufrido la pasada semana en el derbi contra el Lens (3-0) enfría las ambiciones del Lille, que queda sexto a cinco puntos de los colíderes.

En el resto de partidos del domingo destacó la victoria 2 a 0 del Brest (9º) en el campo del Angers (17º, penúltimo).

El recién ascendido París FC (11º) salvó un empate 1-1 en el terreno del Niza (12º), gracias a un penal transformado por el marfileño Jean-Philippe Krasso en el 88.

Ese partido estuvo detenido durante tres minutos por cánticos homófobos proferidos en una grada donde había hinchas locales.

El árbitro detuvo el partido para que se emitiera un mensaje por megafonía en el que se advertía que podría decretarse la interrupción definitiva si esos cánticos continuaban.

El capitán del Niza, Jonathan Clauss, acudió a esa tribuna para hablar con los aficionados.

También con empate, en su caso 0-0, terminó el duelo entre el colista Metz (18º) y otro equipo llamado a pelear por la permanencia, Le Havre (15º).

La sexta jornada francesa se completa este domingo con el choque entre Rennes (8º) y Lens (7º).

eba-dr/iga