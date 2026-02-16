Mosca, 'no tenemos prisa para asumir posición ante Consejo de Paz'

"Veremos quién, a qué nivel, en qué escala y en qué medida participará en los eventos en Washington el 19 de febrero; no hay prisa", señaló el viceministro ruso, citado por la agencia de noticias Tass.

Moscú continúa estudiando y analizando todas las propuestas sobre el funcionamiento de esta estructura, añadió Ryabkov.

"Recientemente hemos observado una persistente tendencia por parte de la actual administración estadounidense a sustituir las estructuras, mecanismos y elementos de la arquitectura internacional que, por una u otra razón, le desagradan por decisiones y enfoques formulados y determinados, si no exclusivamente por Washington, al menos de tal manera que Washington tenga la última palabra", señaló Ryabkov.

"Seguimos estudiando y analizando todas las propuestas y los elementos que se nos han presentado sobre su funcionamiento y alcance", concluyó el alto diplomático.

Ryabkov afirmó que Moscú considera que los acuerdos para resolver el conflicto en Ucrania deben abordar las causas profundas del enfrentamiento militar y ser sostenibles.

"Debemos garantizar que un posible acuerdo sea sostenible", señaló el viceministro, citado por la agencia de noticias Tass.

"Esto significa, entre otras cosas, que debe abordar las cuestiones que están en la raíz de este conflicto".

El vicecanciller ruso afirmó que la delegación rusa que se dirige a Ginebra para las negociaciones mañana y el miércoles partirá con instrucciones claras para actuar dentro del marco de los acuerdos alcanzados en la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Alaska.

"Puedo afirmar que nuestra delegación partirá esta tarde con las instrucciones más claras posibles para actuar dentro del marco acordado por los presidentes durante su reunión en Anchorage", declaró el alto diplomático, citado por la agencia de noticias Tass.

Rusia, añadió Ryabkov, está trabajando para "encontrar un punto de encuentro en las relaciones con Estados Unidos, aunque no sea fácil". (ANSA).