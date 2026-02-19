Moscú advierte contra cualquier nuevo ataque de EEUU contra Irán

19 feb (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo en una entrevista publicada el miércoles que cualquier ‌nuevo ataque estadounidense contra Irán ‌tendría ⁠graves consecuencias y pidió moderación para encontrar una solución que permita a Irán continuar con su programa nuclear pacífico.

La entrevista de Lavrov con ​la cadena ⁠de ⁠televisión saudí Al-Arabiya se emitió un día después de que los negociadores estadounidenses e iraníes ​mantuvieran conversaciones indirectas en Ginebra para evitar una nueva crisis entre Washington ‌y Teherán.

"Las consecuencias no son buenas. Ya se han ​producido ataques contra instalaciones nucleares iraníes ​bajo el control de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por lo que podemos juzgar, existía un riesgo real de que se produjera un incidente nuclear", dijo Lavrov en la entrevista, que se publicó en la página web de su ministerio.

"Estoy observando atentamente las reacciones ​en la región de los países árabes y las monarquías del golfo Pérsico. Nadie quiere que aumente la tensión. Todo ⁠el mundo entiende que esto es jugar con fuego".

Aumentar las tensiones, dijo, podría echar por tierra los avances ‌positivos de los últimos años, incluida la mejora de las relaciones entre Irán y los países vecinos, en particular Arabia Saudí.

Un funcionario estadounidense dijo el miércoles a Reuters que se esperaba que Irán presentara una propuesta por escrito sobre cómo resolver su enfrentamiento con Estados Unidos tras las conversaciones en Ginebra.

Los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos ‌se reunieron el miércoles en la Casa Blanca y se les informó de que todas las ⁠fuerzas militares estadounidenses desplegadas en la región deberían estar en sus puestos ‌a mediados de marzo, según el funcionario.

Estados Unidos quiere que Irán ⁠renuncie a su programa nuclear, pero Irán se ha negado ⁠rotundamente y ha negado que esté tratando de desarrollar un arma atómica.

Lavrov dijo que los países árabes estaban enviando señales a Washington "pidiendo claramente moderación y la búsqueda de un acuerdo que no infrinja los derechos legítimos de Irán y... garantice que Irán tiene ‌un programa de enriquecimiento nuclear puramente pacífico".

Rusia, ​dijo, seguía en contacto estrecho y regular con los líderes de Irán "y no tenemos motivos para dudar de que Irán desea sinceramente resolver este problema sobre la base del cumplimiento del Tratado de No Proliferación ‌Nuclear". (Reporte de Reuters; edición de Christian Schmollinger; editado en español por Tomás Cobos)