Moscú anuncia la detención de un sospechoso por el tiroteo contra un alto general ruso

MOSCÚ (AP) — El Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó el domingo que el hombre sospechoso de disparar contra un subdirector de la agencia de inteligencia militar rusa en Moscú fue detenido en Dubái y entregado a Rusia.

El teniente general Vladimir Alekseyev fue hospitalizado después de recibir varios disparos el viernes de un agresor en un edificio de apartamentos en el noroeste de Moscú, según la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko. El ataque siguió a una serie de asesinatos de altos mandos militares que Rusia ha atribuido a Ucrania.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) dijo que un ciudadano ruso, Lyubomir Korba, fue detenido en Dubái bajo sospecha de llevar a cabo el tiroteo. En un comunicado en su sitio web, el FSB dijo que también había identificado a dos "cómplices", uno de los cuales fue detenido en Moscú y otro que "se fue a Ucrania".

Preguntado sobre el tiroteo, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo el viernes que la investigación correspondería a las agencias de seguridad, pero lo describió como un aparente "acto terrorista" por parte de Ucrania destinado a descarrilar las conversaciones de paz.

No hubo una respuesta inmediata de Kiev a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones rusas.

El tiroteo ocurrió al día siguiente de que negociadores rusos, ucranianos y de Estados Unidos concluyeran dos días de conversaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, destinadas a poner fin al conflicto de casi cuatro años en Ucrania. La delegación rusa fue liderada por el jefe de inteligencia militar, el almirante Igor Kostyukov, superior de Alekseyev.

Alekseyev, de 64 años, ha servido como primer subdirector de la agencia de inteligencia militar de Rusia, conocida como el GRU, desde 2011.

Fue condecorado con la medalla de Héroe de Rusia por su papel en la campaña militar de Moscú en Siria. La televisora estatal emitió imágenes en junio de 2023 en las que hablaba con el líder mercenario Yevgeny Prigozhin, cuando su Grupo Wagner tomó el cuartel general militar en la ciudad sureña de Rostov del Don durante su breve motín.

Desde que Moscú envió tropas a Ucrania en 2022, las autoridades rusas han culpado a Kiev de varios asesinatos de oficiales militares y personas conocidas en Rusia. Ucrania ha reivindicado la responsabilidad de algunos de ellos.

En diciembre, una bomba en un auto mató al teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

En abril, otro militar ruso de alto rango, el teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector del departamento operativo principal en el Estado Mayor, fue asesinado por una bomba colocada en su auto estacionado cerca de su edificio de apartamentos a las afueras de Moscú.

Un hombre ruso que anteriormente vivía en Ucrania se declaró culpable de llevar a cabo el ataque y dijo que los servicios de seguridad de Ucrania le habían pagado.

Días después del asesinato de Moskalik, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que recibió un informe del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania sobre la "liquidación" de altos mandos militares rusos, añadiendo que "la justicia inevitablemente llega", aunque no mencionó el nombre de Moskalik.

En diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en una patineta eléctrica ante su edificio de apartamentos. El asistente de Kirillov también murió. El servicio de seguridad de Ucrania reclamó la autoría del ataque.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.