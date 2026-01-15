Moscú coincide con Trump en que Ucrania obstaculiza un acuerdo de paz

Moscú está de acuerdo con la opinión del presidente estadounidense Donald Trump, de que Ucrania está retrasando un acuerdo de paz para poner fin a casi cuatro años de combates, dijo un funcionario del Kremlin el jueves.

“Sí, podemos estar de acuerdo con eso, es realmente así”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov después de que Trump dijo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy era un obstáculo en las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos.

Esa evaluación se contrapone al sentimiento de los funcionarios europeos, quienes acusan al presidente ruso Vladímir Putin de retrasar las negociaciones mientras su ejército intenta avanzar más en Ucrania y bombardea implacablemente sus ciudades.

Kiev y Moscú aún parecen muy distantes en sus términos para un acuerdo de paz.

“Creo que él está listo para hacer un trato”, dijo Trump sobre Putin durante una entrevista con Reuters difundida el miércoles. “Creo que Ucrania está menos lista para hacer un trato”, dijo, nombrando a Zelenskyy como un obstáculo para un acuerdo.

El primer ministro polaco Donald Tusk, quien junto con muchas naciones europeas y miembros de la OTAN ha apoyado firmemente a Ucrania, rechazó los comentarios de Trump.

“Es Rusia quien rechazó el plan de paz preparado por Estados Unidos”, no Zelenskyy, publicó Tusk en X el jueves. “La única respuesta rusa (fue) más ataques con misiles a ciudades ucranianas. Por eso la única solución es fortalecer la presión sobre Rusia. Y todos lo saben”.

Putin dijo el jueves que Moscú, al igual que Ucrania, exige garantías de seguridad como parte de un posible acuerdo de paz.

“Debemos partir de la premisa de que la seguridad debe ser verdaderamente universal, y por lo tanto igual e indivisible, y no puede garantizarse para algunos a expensas de la seguridad de otros”, dijo Putin después de recibir credenciales de embajadores extranjeros en el Kremlin.

“En ausencia de ello, Rusia continuará persiguiendo consistentemente los objetivos que se ha propuesto”, agregó Putin.

La posición de Trump parecía desviarse de los comentarios recientes de funcionarios de Estados Unidos de que el presidente estadounidense está perdiendo la paciencia con Putin.

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, dijo la semana pasada que Trump está de acuerdo con un paquete de sanciones duras destinado a paralizar económicamente a Rusia.

“Esto estará bien sincronizado, ya que Ucrania está haciendo concesiones por la paz y Putin es solo palabras, continúa matando a inocentes”, dijo Graham en un comunicado.

El lunes, Estados Unidos acusó a Rusia de llevar a cabo una “escalada peligrosa e inexplicable” en la guerra.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de Washington, dijo el miércoles que “el Kremlin ha estado retrasando el proceso de paz durante meses para prolongar la guerra y lograr los objetivos originales de guerra de Rusia por medios militares”.

Un dron ruso atacó un parque infantil en la ciudad occidental de Leópolis durante la noche, según el jefe de la administración militar regional Maksym Kozytskyi. La explosión rompió más de un centenar de ventanas en el área, aunque nadie resultó herido, dijo.

Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo que no se ha acordado una fecha para que el enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff realice otra visita a Moscú para continuar las conversaciones de paz.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.