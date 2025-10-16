Moscú dice que la OTAN participó en los incidentes con supuestos drones rusos en la UE, según RIA

MOSCÚ, 16 oct (Reuters) - El jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en inglés) afirmó el jueves que Moscú no tiene dudas sobre la implicación de los servicios de seguridad de la OTAN en los incidentes con supuestos drones rusos sobre territorio de la UE, según citó RIA.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el "muro de drones" después de que unos 20 drones rusos entraran presuntamente en el espacio aéreo de Polonia, miembro de la UE y de la OTAN, el mes pasado. (Información de Reuters; redacción de Anastasia Teterevleva; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)