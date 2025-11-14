Moscú dice que restos de un dron de Ucrania impactaron una planta nuclear

Funcionarios rusos dijeron este viernes que los restos de un dron ucraniano impactaron en una planta nuclear el jueves, lo que provocó una reducción temporal de su producción.

"Aproximadamente ocho drones fueron dirigidos, no hay duda de esto, hacia la planta nuclear de Novovoronezh", dijo Alexéi Lijachov, jefe de la agencia nuclear Rosatom de Rusia, durante una conferencia de prensa.

Agregó que todos fueron derribados, pero "los restos cayeron y dañaron el dispositivo de distribución principal".

"Como medida preventiva, tres unidades de la central (...) fueron desconectadas de la red y su potencia reducida a menos del 50%", precisó el responsable, añadiendo que los trabajos de reparación permitieron posteriormente una rápida reanudación de la producción de la central a plena potencia.

La central de Novovoronezh se encuentra a unos 500 km de Moscú.

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente desde el inicio del conflicto de atacar instalaciones nucleares, lo que ha provocado advertencias de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En septiembre Rusia acusó a Ucrania de haber lanzado un dron de ataque contra la central nuclear de Smolensk, sin causar perturbaciones operativas.

El ejército ruso se apoderó de la central nuclear de Chernóbil, desactivada, el primer día de su ofensiva en febrero de 2022, antes de retirarse un mes después.

Moscú también tomó el control de la central de Zaporiyia en el sur de Ucrania, la mayor instalación nuclear de Europa y todavía la mantiene bajo su control.

