Moscú entrega a Kiev otros 1000 cadáveres de soldados ucranianos

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha entregado este jueves a Ucrania los cuerpos sin vida de otros 1000 soldados ucranianos por los 24 que habrían recibido las autoridades de Moscú por parte de las de Kiev, como parte de los acuerdos alcanzados en Estambul.

Las autoridades ucranianas no obstante han matizado que esperarán hasta llevar a cabo el reconocimiento de los restos antes de confirmar que pertenecen a miembros de sus Fuerzas Armadas, tal y como señala Moscú.

En las últimas negociaciones que albergó Estambul, se acordó un intercambio de hasta 6000 cadáveres por cada una de las partes. Ucrania ha estado recibiendo de manera periódica entregas de al menos 1000 cuerpos, a diferencia de Rusia.

No obstante, Kiev insiste en que Moscú a menudo complica deliberadamente el proceso de identificación al devolver muchos de los cuerpos mutilados, con partes en bolsas separadas, o que no se corresponden con el cadáver.