Moscú imputa a Polonia de "rusofobia" tras acusación de sabotaje de una línea férrea

El Kremlin calificó como "rusofobia" las acusaciones polacas contra dos ucranianos que trabajan para Moscú por el sabotaje de una línea ferroviaria clave para la entrega de ayuda a Ucrania.

"Sería extraño que no se culpara inmediatamente a Rusia", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la televisión estatal, sin negar directamente la acusación de que Moscú estuviera involucrado.

"La rusofobia, por supuesto, está floreciendo allí", agregó.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó el lunes de un "sabotaje sin precedentes" en una línea ferroviaria que une Varsovia con la ciudad polaca de Lublin y conecta con una línea que da servicio a Ucrania.

Los dos actos mencionados por el mandatario tuvieron lugar entre el sábado y el lunes.

Tusk indicó este martes que "dos ciudadanos ucranianos que operan y colaboran desde hace tiempo con los servicios" rusos fueron identificados como sospechosos del sabotaje en esta ruta.

Desde el comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022, Polonia, miembro de la OTAN y de la UE, asegura haber sido objeto de intentos de sabotaje presuntamente orquestados por Rusia.

