Moscú: "Para el fin de la guerra, Kiev debe tomar decisión valiente sobre el Donbás"

"Para poner fin definitivamente (a las hostilidades), Kiev debe, ante todo, tomar una decisión política valiente y responsable, en línea con el trabajo realizado a través del canal ruso-estadounidense", afirmó.

Por otro lado, resaltó Ushakov, "los presidentes de Rusia y Estados Unidos comparten sustancialmente el mismo punto de vista de que la propuesta de alto el fuego temporal avanzada por ucranianos y europeos con el pretexto de prepararse para el referéndum o con otras excusas no hace más que prolongar el conflicto y corre el riesgo de conducir a una reanudación de las hostilidades".

Ushakov añadió que la llamada telefónica antes de la reunión con Zelensky fue solicitada por Donald Trump. (ANSA).