Las autoridades moscovitas anunciaron la noticia. El domingo se celebró una ceremonia especial y una actuación con artistas de Mariupol y San Petersburgo. La televisión rusa transmitió imágenes de la gala, mostrando la escalera reconstruida del teatro, las columnas de mármol y una lámpara de araña de cristal de 2,5 toneladas que colgaba en el auditorio.

Las imágenes brillantes parecen contradecir las afirmaciones realizadas recientemente por las autoridades ucranianas en el exilio, que afirmaban que la reapertura se había pospuesto hasta la primavera de 2026. Pretenden borrar uno de los episodios más graves de los primeros meses de la guerra: en marzo de 2022, los rusos bombardearon el teatro a pesar de la palabra "NIÑOS" pintada en grandes letras en la plaza frente a él.

Se ha confirmado que al menos una docena de personas murieron en el ataque, pero la cifra real probablemente sea mucho mayor. Rusia nunca ha reconocido el ataque, sino que se ha referido a una explosión interna.

En Mariupol, el brutal asedio ruso de 2022 duró casi tres meses y causó miles de muertos: 8.000 según Human Rights Watch y 22.000 según el ayuntamiento ucraniano en el exilio. La ciudad, a orillas del mar de Azov, quedó devastada y aproximadamente 300.000 de los 540.000 habitantes que tenía antes del conflicto huyeron.

Desde entonces, Rusia ha buscado transformar Mariupol en un nuevo símbolo de prosperidad en las zonas de Ucrania bajo su control.

Con este objetivo, el Teatro Dramático de Mariupol reabrió sus puertas al público tras tres años de reformas, anunció Denis Pushilin, líder prorruso de la región de Donetsk, donde se ubica la ciudad.

La ciudad de San Petersburgo contribuyó significativamente a la reconstrucción, enviando trabajadores y arquitectos a Mariupol, según el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov. Presente entre los 500 espectadores el domingo, Beglov calificó el proyecto de reconstrucción como "una cuestión de honor". (ANSA).