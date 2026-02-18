Moscú reafirma su "solidaridad" con Cuba en pleno embargo energético de EEUU

Rusia y Cuba arremetieron el miércoles contra el bloqueo energético de Estados Unidos contra la isla caribeña, en una escenificación de su solidaridad en Moscú, donde el canciller cubano se reunirá con el presidente Vladimir Putin.

El jefe de la diplomacia de Cuba, Bruno Rodríguez, viajó a Rusia, su aliado tradicional, en busca de ayuda mientras su país sufre una grave crisis de combustible.

La crisis en Cuba se agudizó en enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas especiales estadounidenses.

Rodríguez se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes de ver a Putin, y el veterano diplomático ruso recurrió a un lenguaje de la era soviética para criticar a Washington.

"Hacemos un llamado a Estados Unidos para que actúe con sentido común y se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad", dijo Lavrov.

En sus conversaciones con Lavrov, Rodríguez afirmó que Cuba no cambiaría su rumbo político bajo la presión de Estados Unidos.

El canciller denunció a Washington por "el deterioro del orden internacional, que ya era injusto y precario, pero que hoy está siendo sustituido por las prácticas del gobierno de los Estados Unidos, por operaciones de despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional, ignorancia de las Naciones Unidas".

La Habana ha sido aliada de Moscú desde la revolución socialista de la década de 1960, y durante décadas dependió de la Unión Soviética para su apoyo económico y político.

Rusia mantiene su "solidaridad con nuestros amigos", dijo Lavrov al calificar a Cuba como "un Estado hermano", pero no hizo ninguna promesa concreta de apoyo material.

Condenó a Estados Unidos porque "después de más de 70 años de bloqueo, ahora incluso amenaza con endurecer sus acciones ilegítimas e inhumanas".

Cuba, que tiene 9,6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que la administración del presidente Donald Trump intensifica el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.

También presiona a otros países para que no envíen petróleo al país caribeño, bajo amenaza de aranceles.

Para justificar el bloqueo energético, Trump alega que Cuba representa "una amenaza excepcional" para la seguridad nacional de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán, que son aliados de la isla.

El gobierno comunista aplica desde el lunes un paquete de medidas de emergencia que restringe la venta de combustible, redujo el transporte público y adoptó la semana laboral de cuatro días en las empresas estatales.

- "Nuestros amigos" -

La apremiante situación para la población cubana ha llevado a algunos gobiernos de izquierda de América Latina a responder con ayuda concreta. Ciertos países ofrecieron sólo apoyo diplomático, mientras que otros han optado por el silencio.

Rusia, uno de los mayores productores de energía del mundo, ha considerado prestar ayuda a Cuba, y la semana pasada los medios estatales informaron de que Moscú podría enviar petróleo a la isla.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo el miércoles: "Prestamos ayuda a nuestros amigos".

Pero Moscú aún no se ha comprometido públicamente a enviar combustible u otra ayuda muy necesaria.

Desde que envió tropas a Ucrania en 2022, Moscú —bajo duras sanciones occidentales— ha reforzado sus alianzas de la era soviética, como sus vínculos con Corea del Norte.

Cuba no ha denunciado la ofensiva de Moscú en Ucrania y durante los cuatro años de guerra ha habido reportes de combatientes cubanos reclutados por Rusia.

El Kremlin dijo que Putin, que aún no ha comentado públicamente la situación en Cuba, recibirá a Rodríguez más tarde el miércoles.

Putin, exespía de la KGB, visitó Cuba en 2014 y se reunió con el líder de la revolución de la isla, Fidel Castro, quien murió dos años después.