La expulsión de dos diplomáticos rusos anunciada el viernes por Washington en reciprocidad por la expulsión de diplomáticos norteamericanos no es más que una "venganza banal", afirmó el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antonov.

En un comunicado en Telegram, Antonov dijo haberse reunido con funcionarios norteamericanos. "Pedí a mis interlocutores que me explicaran exactamente de qué estaban acusados nuestros compañeros, y no recibí argumentos", lo que significa que "esto no es más que una venganza banal".

El viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expulsión de dos diplomáticos rusos, en reciprocidad por una medida similar de Moscú el mes pasado.

"En respuesta a la incorrecta expulsión de dos diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Moscú, el Departamento de Estado respondió en reciprocidad declarando persona non grata a dos funcionarios rusos de la embajada en Estados Unidos", explicó un portavoz de la diplomacia estadounidense.

Moscú anunció el 14 de septiembre la expulsión de dos diplomáticos estadounidenses por haber servido de "agentes de enlace" de Robert Shonov, un ciudadano ruso que había trabajado anteriormente en el consulado norteamericano de la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriente ruso.

Shonov fue detenido a inicios de año y es sospechoso, según las autoridades rusas, de haber transmitido a Washington información confidencial sobre la campaña militar rusa en Ucrania.

Según Washington, Shonov fue contratado en el consulado de Vladivostok para hacer un seguimiento rutinario de los medios de comunicación rusos.

bur/avl/meb