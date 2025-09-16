Moscú y Minsk ensayan el lanzamiento de armas nucleares en Bielorrusia, según Lukashenko

Por Andrew Osborn y Mark Trevelyan

16 sep (Reuters) - Rusia y Bielorrusia están ensayando el lanzamiento de armas nucleares tácticas rusas en el marco de unos juegos de guerra conjuntos, dijo el martes el líder bielorruso Alexander Lukashenko.

Los medios de comunicación estatales citaron al jefe del Estado Mayor bielorruso diciendo que los ejercicios también incluían el misil hipersónico ruso Oreshnik, que Moscú probó el año pasado en la guerra con Ucrania.

Rusia y Bielorrusia están poniendo fin a cinco días de maniobras bélicas bautizadas con el nombre en clave de Zapad (Occidente), en una demostración de fuerza que, dicen, tiene por objeto comprobar la preparación para el combate, pero que ha inquietado a algunos países vecinos.

Vestido con traje militar, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con altos mandos militares en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, donde tuvieron lugar algunos de los ejercicios.

Unos 100.000 militares participaron en los ejercicios, en los que se emplearon unos 10.000 equipos militares, según el jefe del Kremlin en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Los ejercicios tenían por objeto garantizar la "protección incondicional de la soberanía y la integridad territorial del Estado de la Unión", dijo Putin, refiriéndose a la alianza de Rusia y Bielorrusia.

Los juegos de guerra, que según los analistas militares occidentales están diseñados para intimidar a Europa, se dan pocos días después de que las fuerzas polacas y de la OTAN dijeron haber derribado drones rusos que penetraron en el espacio aéreo polaco.

Bielorrusia, un estrecho aliado ruso que limita con Ucrania y Rusia, así como con Polonia, Lituania y Letonia, miembros de la OTAN, alberga armas nucleares tácticas rusas cuyo mando y control conserva Moscú.

La agencia estatal de noticias bielorrusa Belta citó a Lukashenko diciendo que era natural que las armas nucleares tácticas rusas formaran parte de los ejercicios de Zapad.

"Allí lo practicamos todo. Ellos (Occidente) también lo saben, no lo ocultamos. Desde disparar armas pequeñas convencionales hasta cabezas nucleares. De nuevo, debemos ser capaces de hacer todo esto.

Si no, ¿por qué estarían en territorio bielorruso?", se le citó.

"Pero no pensamos en absoluto amenazar a nadie con esto", agregó.

El Ministerio de Defensa bielorruso confirmó en un comunicado que se había ensayado el uso de armas nucleares tácticas junto con el despliegue del misil balístico ruso de alcance intermedio Oreshnik, que Moscú disparó contra Ucrania por primera vez el 21 de noviembre del año pasado.

Putin declaró a finales del año pasado que Rusia podría desplegar Oreshniks, que según él son imposibles de interceptar, en el territorio de Bielorrusia en el segundo semestre de 2025.

Militares estadounidenses observaron el lunes parte de las maniobras Zapad en Bielorrusia. (Información de Reuters; Editado en español por Javier López de Lérida)