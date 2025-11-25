Moscú y Pekín discuten el aumento de las exportaciones de petróleo ruso

MOSCÚ, 25 nov (Reuters) -

Moscú y Pekín han estado discutiendo formas de ampliar las exportaciones de petróleo ruso a China, dijo el martes el vice primer ministro ruso Alexander Novak.

China e India se han convertido en los principales compradores de petróleo ruso desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania en febrero de 2022. China importa alrededor de 1,4 millones de barriles de petróleo ruso al día por mar y aproximadamente 900.000 de petróleo ruso por oleoducto.

El mes pasado, Estados Unidos introdujo sanciones contra los dos mayores productores de petróleo de Rusia, Rosneft

y Lukoil.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se burló de las sanciones, acto inamistoso, afirmó que no afectarían significativamente a la economía rusa y de la importancia de Rusia en el mercado mundial.

Ha habido informes contradictorios sobre las perspectivas de suministro de petróleo ruso a China e India, mientras que las exportaciones generales de crudo de Rusia se han mantenido relativamente estables hasta ahora.

Novak dijo en un foro empresarial chino-ruso celebrado en Pekín que Rusia ha estado debatiendo con sus socios chinos las posibilidades de ampliar las exportaciones de petróleo a China.

Mencionó que los acuerdos intergubernamentales prevén la posibilidad de ampliar las condiciones de suministro de petróleo a China a través de Kazajistán durante 10 años, hasta 2033. (Información de Reuters; edición de Mark Heinrich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)