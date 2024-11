Mosley de los Jets sufre una hernia discal en el cuello; Smith descartado por lesión cervical

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El linebacker de los New York Jets, C.J. Mosley, está lidiando con un disco herniado en el cuello que lo mantendrá fuera cuarto partido consecutivo. Mosley indicó el viernes que no será necesaria una cirugía para reparar la lesión y que sigue siendo “día a día”, pero pudo hacer algo de trabajo en el campo de práctica esta semana mientras el equipo se preparaba para enfrentar a Indianapolis el domingo.

El entrenador interino de los Jets, Jeff Ulbrich, dijo que espera que Mosley pueda regresar después del descanso de la semana de descanso del equipo la próxima semana.

“Sí, si estoy al 100%”, dijo Mosley. “De lo contrario, probablemente no volveré hasta entonces.”

Mosley dijo que la “loca lesión” ocurrió después de que dio el discurso previo al juego a sus compañeros unas horas antes del enfrentamiento de los Jets en Nueva Inglaterra el 27 de octubre.

“Me estaba preparando para ir a nuestros ejercicios de posición para comenzar ese calentamiento y simplemente sentí como una quemadura en la parte posterior de mi cuello”, recordó Mosley. “Todo lo demás simplemente se bloqueó después.”

Mosley, de 32 años, dijo que los médicos le pidieron que descansara durante la primera semana después de la lesión, y desde entonces ha estado haciendo terapia física. Recibió una inyección epidural la semana pasada y una inyección de bloqueo facetario esta semana.

Ha sido una temporada difícil para Mosley, capitán del equipo y seleccionado al Pro Bowl el año pasado, que se perdió otros tres juegos este año debido a una lesión en el dedo del pie.

“Simplemente decepcionante, principalmente desde mi perspectiva”, dijo. “Quiero estar en el campo. Ya sea que estemos ganando o perdiendo. Quiero estar en el campo ayudando y produciendo y haciendo lo que pueda. Este deporte se trata de producción y hay solo tanto que puedes hacer desde la línea lateral. Después de un tiempo, solo te sientes como un entrenador hablando.”

Jamien Sherwood suplió a Mosley en la decisión de jugadas defensivas y ha hecho un trabajo sólido. Tuvo un récord personal de 17 tacleadas la semana pasada en Arizona.

Mosley dijo que es “definitivamente el objetivo” es volver a jugar, ya sea esta temporada o la próxima.

“Sé que estoy en una posición donde he jugado mucho fútbol, así que mi ausencia en este tiempo no me afectará tanto como a otro chico que podría necesitar esta oportunidad”, dijo. “Se trata de seguridad. Al final del día, cuando vuelvo a casa, soy Clinton Mosley, soy C.J., no soy el jugador de fútbol.

El tackle izquierdo Tyron Smith fue descartado debido a una dolencia en el cuello, por lo que el novato de primera ronda Olu Fashanu comenzará en lugar de Smith.

Fashanu ocupó el puesto de tackle izquierdo después de que Smith saliera contra los Cardinals, y comenzó dos juegos como tackle derecho cuando Morgan Moses estaba fuera. También ha jugado como guardia derecho, pero el tackle izquierdo es su posición natural y donde los Jets lo imaginaron jugando cuando lo seleccionaron.

“Intento no hacer que nada sea más grande de lo que realmente es, pero no voy a hacerme tonto”, dijo Fashanu. “Obviamente, esa es la posición que jugué en la universidad y en la secundaria, así que definitivamente es bueno salir y obtener la titularidad y estar con todos los chicos.”

Ulbrich dijo que la lesión de Smith aún está siendo evaluada y no descartó un período en la lista de lesionados. Smith está en su primera temporada con los Jets después de 13 con Dallas.

Anders Carlson será el cuarto pateador de los Jets en el mismo número de juegos después de que Spencer Shrader fuera firmado el jueves desde el equipo de prácticas por Kansas City.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

