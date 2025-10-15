Mossos carga contra los manifestantes concentrados por Palestina en la Ronda Litoral, ya reabierta

BARCELONA, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los Mossos d'Esquadra han efectuado una "pequeña carga" para hacer recular a los manifestantes que se han concentrado esta mañana en la Ronda Litoral de Barcelona con motivo de la huelga por Palestina, que ya está reabierta, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Según han explicado, los manifestantes han cortado la Ronda en dirección Barcelona y, cuando han llegado al cordón policial, algunas de las personas concentradas han empujado a los agentes, que han respondido con "un golpe de defensa y gas pimienta" para hacerlas recular.

Por el momento, no consta que se hayan producido identificaciones ni detenciones y los manifestantes han abandonado la Ronda y continúan subiendo la Zona Franca.

Por su parte, fuentes del Puerto de Barcelona han confirmado que el funcionamiento en esta infraestructura es "normal" y los Mossos han añadido que los manifestantes no han llegado a cortar ningún acceso.

Sobre las 11 horas la Ronda Litoral se ha reabierto al tráfico en la Zona Franca en ambos sentidos de la marcha, según ha informado el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.