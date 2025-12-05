Mossos y Guardia Civil inician una investigación conjunta sobre el origen del brote de peste porcina africana

BARCELONA, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han iniciado una investigación conjunta para tratar de esclarecer el origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado hace una semana en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), han informado fuentes del cuerpo policial catalán a Europa Press.

Lo han hecho después de que la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicara al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente para la investigación de posibles infracciones o delitos medioambientales.

En paralelo, la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat también requirió a los Mossos d'Esquadra que investigaran el posible origen de este brote, por lo que ambos cuerpos han establecido un equipo conjunto.

EL POSIBLE ORIGEN

El Ministerio de Agricultura ha señalado en un comunicado este viernes que "abre una nueva investigación sobre el origen" de la PPA en España tras haber recibido el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea en el que se comunican los resultados de secuenciación del genoma del virus hallado en Barcelona.

El informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), de Valdeolmos (Madrid), recoge la caracterización molecular por secuenciación del genoma del virus de la PPA y la compara con los distintos virus de peste porcina africana detectados en toda la Unión Europea.

Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28, y no al nuevo grupo genético 29 "al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona" y que es muy similar al que circuló en Georgia en 2007.

Los virus, explican desde el Ministerio, cuando se propagan en condiciones naturales mediante ciclos de infección en animales sufren cambios en su genoma, por lo que el hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia en 2007 "no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico".

De hecho, señalan que esta cepa es un virus de "referencia" que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas que actualmente están en fase de desarrollo.

Por todo ello, "cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal" provenientes de países en los que actualmente está presente la infección, como se barajó en un principio.