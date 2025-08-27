LA NACION

Móstoles acogerá la segunda edición del Campeonato de España de baloncesto en silla de ruedas 3x3

Baloncesto. Móstoles acogerá la segunda edición del Campeonato de España de baloncesto en silla...

Móstoles acogerá la segunda edición del Campeonato de España de baloncesto en silla de ruedas 3x3
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Plaza del Sol de la localidad madrileña de Móstoles acogerá el próximo 6 de septiembre la segunda edición del Campeonato de España de baloncesto en silla de ruedas 3x3, con una cuota de inscripción de 20 euros, y un máximo de 12 equipos de 4 jugadores cada uno, según confirmó este miércoles la web 'BSR España'.

De este modo, el municipio del sur de Madrid albergará un campeonato especial que reunirá a partir de las 10 horas a los mejores equipos nacionales de una modalidad en pleno auge también en el baloncesto en silla, donde España fue subcampeona este verano a nivel masculino y femenino en el primer Mundial. El año pasado, UCAM Murcia se llevó la primera edición, seguido por la Fundación FDI, segunda, y el CE Costa Daurada Reus, tercero.

Este Campeonato de España de BSR 3x3 está organizado por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) y cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Móstoles, la Federación Madrileña de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FMDDF), 3x3 FIBA y Fundación ONCE.

