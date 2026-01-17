Motines en tres prisiones de Guatemala, con 46 rehenes

Por Sofia Menchu

CIUDAD DE GUATEMALA, 17 ene (Reuters) - Los reclusos de tres⁠ prisiones de Guatemala⁠ se amotinaron el sábado y tomaron como rehenes al menos a 46 personas,⁠ en su‌ mayoría ​guardias pero también un psicólogo, informaron las autoridades.

Hasta ​el momento, no se ha informado de‌ muertos ni heridos entre los rehenes,‌ dijo el ministro ​del Interior, Marco Antonio Villeda, en una conferencia de prensa.

Villeda dijo que los presos coordinaron los disturbios en tres prisiones, que presuntamente fueron organizados por la pandilla Barrio 18, que se amotinó porque su líder busca ser trasladado⁠ a otro centro para obtener mejores condiciones y un trato ​especial.

"No voy a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a estos chantajes y no voy a regresarles los privilegios con el objeto que depongan sus acciones", añadió Villeda.

Aunque en Guatemala⁠ se han producido anteriormente situaciones de toma de rehenes en ​las que se han visto implicados guardias de prisiones, el número actual de rehenes es notablemente superior al de‍ incidentes anteriores.

El ministerio dijo que las fuerzas de seguridad, incluidos los miembros del ejército, están manteniendo un control total del perímetro y trabajando para restablecer el orden y garantizar ​la seguridad de las zonas circundantes. (Reporte de Sofia Menchu en Ciudad de Guatemala; Escrito por Brendan O'Boyle; Edición de Chris‍ Reese; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)