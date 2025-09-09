Motociclismo.- Aleix Espargaró: "Formar parte de Lidl-Trek es una manera de devolver al ciclismo todo lo que me ha dado"

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto de motociclismo y ahora miembro del proyecto Lidl-Trek Future Racing reconoció que formar parte del equipo ciclista "es una manera de devolver al ciclismo todo" lo que le ha dado durante su carrera, ya que es una disciplina que le ha acompañado "durante años en el ámbito personal, como parte del entrenamiento y como forma de recuperación".

"Aunque mi vida profesional siempre ha estado ligada a las motos, el ciclismo también me ha acompañado durante años en el ámbito personal, como parte de mi entrenamiento y como forma de recuperación tras las lesiones. Hoy, formar parte de Lidl-Trek es una manera de devolverle al ciclismo todo lo que me ha dado", declaró Espargaró durante un evento del equipo.

Esta temporada comenzó con la noticia de que Aleix Espargaró, piloto de motociclismo español y referencia en MotoGP, dio el salto al ciclismo uniéndose a Lidl-Trek Future Racing, el proyecto de desarrollo del equipo que se lanzó en 2024 para ayudar a ciclistas a desarrollar todo su potencial en su camino hacia los rangos profesionales. Espargaró ya ha competido en el Tour de Austria y en el Circuito de Getxo en el País Vasco.

Y desde Lidl, ven el apoyo al equipo ciclista como una apuesta por el patrocinio deportivo como "motor de cambio y promotor de la salud", destacó la empresa.

"La alimentación consciente, un pilar fundamental en el rendimiento deportivo Lidl sostiene que la alimentación es uno de los pilares fundamentales para quienes practican deporte, ya sea profesionalmente o a nivel amateur, y para todas las personas que apuestan por un estilo de vida activo y saludable", resaltó el comunicado.

La compañía ya ha reformulado el 10% de su surtido de alimentación de marca propia, reduciendo hasta 425 toneladas anuales de azúcar y sal. Además, Lidl se ha trazado el objetivo para 2030 de que el 20% de sus productos con cereales sean elaborados con cereales integrales.

"El entrenamiento es solo una parte del camino. La otra parte, igual de importante, es cómo te alimentas. Con los años he entendido que una alimentación consciente no solo te ayuda a rendir mejor, también te permite recuperarte antes, tener más energía y mejor rendimiento a largo plazo. Es un pilar fundamental para cualquier deportista, profesional o no", dijo Espargaró.