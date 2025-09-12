Motociclismo.- Marc Márquez (Ducati) empieza mandando en Misano acechado por Marco Bezzecchi (Aprilia)

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) terminó este viernes como el más rápido del viernes en la categoría de MotoGP en el Gran Premio de San Marino, decimosexta prueba del Mundial de Motociclismo, al dominar la 'Practice', mientras que

El ocho veces campeón del mundo comenzó con fuerza en el circuito Marco Simoncelli y dominó la primera toma de contacto, aunque Aprilia y Yamaha demostraron que pueden ser rivales para las Ducati con dos pilotos más en el 'Top 5', el italiano Francesco Bagnaia y Àlex Márquez, ganador el pasado fin de semana en Montmeló. El líder del Mundial, que había cerrado el 'Top 5' en la primera sesión de libres, dio un paso adelante en la 'Practice', donde se acercó a nuevo récord de vuelta y rebajó en más de un segundo el mejor registro de la mañana del italiano Franco Morbidelli (Ducati). El catalán firmó una mejor vuelta de 1:30.480, a poco más de cuatro décimas del mejor tiempo en Misano, el 1:30.031 con el que Bagnaia consiguió la 'pole position' el año pasado, pero vio como no se puede relajar porque la distancias con sus rivales no es demasiada. Así, Aprilia se mantuvo al acecho con la segunda plaza del italiano Marco Bezzecchi, que se quedó a 147 milésimas en un viernes donde su compañero y actual campeón del mundo, el madrileño Jorge Martín, pasó el primer corte dentro de la franja del 1:30 y a menos de cuatro décimas del mayor de los Márquez.

Y es que hubo mucha igualdad en este entrenamiento en el que el tercer mejor tiempo fue para otra moto que no es de la marca Borgo Panigale y que quiere estar en la contienda como la Yamaha de Morbidelli a menos de dos décimas. El 'Top 5' lo completaron Bagnaia, con mejores prestaciones que la semana pasada, y Àlex Márquez, ambos a algo más de dos décimas. En cambio, no fue un día de inicio tan positivo para las KTM, con el español Pedro Acosta como mejor clasificado, noveno, a cuatro décimas del líder. Las Hondas oficiales del español Joan Mir (6º) y Luca Marini (7º) y la Ducati del italiano Fabio Di Giannantoni completaron los diez que evitan la 'Q1'.

Por otro lado, en la categoría de Moto2, el español y líder Manu González (Kalex) empezó bien, con el segundo mejor tiempo de la 'Practice', sólo superado por apenas 97 milésimas por el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro). El segundo clasificado del campeonato, el valenciano Arón Canet (Kalex), se quedó fuera de la 'Q2' por 43 milésimas.

Finalmente, en Moto3, dominaron las Honda del Leopard Racing de los españoles David Almansa y Adrián Fernández, con el primero el único capaz de bajar del 1:41, mientras que el líder del campeonato, José Antonio Rueda (KTM) terminó con el sexto mejor tiempo y su más directo rival, su compatriota Ángel Piqueras (KTM), ganador en Montmeló, sólo pudo ser duodécimo, aunque pasó a la 'Q2'.