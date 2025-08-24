Motociclismo: Marc Márquez: "La película cambiará en Montmeló"

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) se ha mostrado satisfecho de haber podido ir tan "bien" en el Gran Premio de Hungría, donde ha completado su séptimo doblete de sábado-domingo consecutivo tras ganar también la carrera larga, pero cree que "la película cambiará" dentro de dos semanas en el Gran Premio de Cataluña.

"Intentaremos hacerlo, pero ya veréis que en Montmeló la película cambiará. Este era un circuito muy peculiar, raro, antitrazadas. Esto a mí se me da mejor, cuando tienes que improvisar. Montmeló es más tiralineas y aquí había ese T2 con las dos rápidas de derechas, que dentro de los pilotos de Ducati estaba en la media o de los más lentos. En Montmeló, todo de derechas, largas, intentaremos gestionarlo de la mejor manera", señaló en declaraciones a DAZN.

El de Cervera podría tener su primer 'match ball' por el título en Misano a falta de seis Grandes Premios, pero antes tendrá que visitar el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Es uno de los circuitos que otro año marcaría muy en rojo. Es de los que me ha costado más, y sigo con el discurso de entender el día que no pueda ganar. Llegará un día, en un entreno o una carrera, en el que habrá alguien más rápido que nosotros", avisó.

En otro orden de cosas, Márquez reconoció que este domingo ha ido "muy bien". "En la primera curva he visto que Bezzecchi estaba dentro y tenía margen para dejar frenos, aunque sabía que perdía la posición, pero no quería crear ningún contratiempo, lo que casi me pasa en la curva 2. No esperaba que Bezzecchi la parara tanto, pero he tenido paciencia para pasar, apretar y gestionar. He ido muy bien hoy, no te puedo decir lo contrario", subrayó.

"Hoy sabía que el blando tenía cinco vueltas mejor que el medio, pero he visto esta mañana en el 'warm up' que con el medio lograba ir igual que los otros con el blando. A final de carrera el neumático era muy estable, de hecho en la última vuelta he jugado un poquito y me he probado, he vuelto a bajar a los 37. Tenía claro desde el 'warm up' que tocaba decidirme por esa opción porque era la más segura y la más rápida para mí", relató.