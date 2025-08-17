Motociclismo: Marc Márquez: "Trabajo mentalmente para aceptar el día que no pueda ganar"

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se ha mostrado satisfecho de haber conseguido al fin "ganar con la moto roja" en el Gran Premio de Austria, donde ha logrado su sexto doblete consecutivo en el Mundial 2025, y espera "aprovechar esta inercia", aunque ha reconocido que ya se prepara "mentalmente" para el día en el que "no se pueda ganar".

"Seguimos con la misma mentalidad: quedan nueve carreras. Lo importante es seguir sumando e intentar entender siempre los límites en carrera. Al ir con esta inercia, me costará aceptar el día que no se pueda ganar, que va a llegar; va a llegar un domingo o un sábado en el que no se pueda ganar, y estoy trabajando mucho mentalmente para entender ese día que no se pueda ganar y coger puntos. Mientras dure la inercia, intentaremos aprovecharla", señaló en declaraciones a DAZN.

Todo en su primer triunfo en Spielberg. "Era un circuito al que le tenía ganas. Con la moto roja, quería intentar ganar; es con la moto contra la que perdí todos los años en la última curva. De esas derrotas se aprende. Este año hemos trabajado muy bien, vinimos con una inercia increíble. Retomar la segunda parte del campeonato con otro pleno de 37 puntos aún mucho mejor. Ayer me quedé muy satisfecho de la esprint, pero hoy vi mucho más porque tenía ganas, uno, por este circuito, y otra, por dedicar la victoria del domingo a toda la familia y amigos de Pau Alsina, que nos dejó hace casi un mes ya", manifestó.

Además, el de Cervera reiteró la importancia de haber conseguido el sábado la victoria en la carrera al esprint. "Lo importante, sobre todo, son los sábados. Hoy me ha costado muchísimo delantar a Bezzecchi; lo he intentado, me he ido atrás, lo he vuelto a intentar, me he vuelto a ir atrás, y esto hace que el neumático delantero se caliente mucho. He intentado guardar trasero, pero al no poder frenar tarde lo he estado utilizando más de la cuenta. Al final de la carrera también venía un 'outsider', Fermín, con un grandísimo ritmo, y esto también habrá que analizarlo, qué ha hecho bien, porque ha hecho una gran carrera", indicó.

"En el inicio de carrera, yo tenía planificado ir más lento, pero he visto Marco estaba empujando muchísimo. No sabía cómo llegaríamos de neumático, más de un segundo o un segundo y medio no lo quería dejar ir porque luego sería más difícil recuperar esa distancia. He visto que estábamos forzando muchísimo el neumático trasero, y de hecho las 6-7 últimas vueltas íbamos patinando incluso en la recta. Fermín ayer en la esprint era el piloto Ducati que guardaba mejor el neumático, y hoy ha seguido esa tónica, porque su segunda parte de carrera ha sido muy, muy rápida", concluyó.