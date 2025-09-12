Motociclismo: MotoGP desvela su Salón de la Fama y un nuevo diseño del trofeo

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

MotoGP desveló su 'Hall of Fame' de leyendas de la categoría y el nuevo diseño del trofeo de la 'Torre de los Campeones', en un evento celebrado en el Teatro Amintore Galli de Rímini (Italia) que reunió a los nombres más grandes de la historia del campeonato.

Los pilotos más relevantes en la historia de MotoGP se dieron cita en el evento MotoGP Iconic, reuniendo en el teatro en Rímini 23 títulos mundiales y más de 300 victorias en la categoría. En el escenario se presentaron un nuevo Salón de la Fama, un nuevo diseño de trofeo y tres nuevas Leyendas de MotoGP.

El Salón de la Fama añade otra capa de reconocimiento para aquellos pilotos con más victorias y más éxitos. Los héroes fallecidos fueron los primeros en ser homenajeados e incluidos: Umberto Massetti, Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Phil Read y Barry Sheene.

Entre otros, el australiano Mick Doohan fue incluido, antes de que otro compatriota suyo subiera al escenario: el primer piloto en ganar un Campeonato del Mundo con Ducati y otro de los más talentosos, Casey Stoner.

Con 112 podios y 31 victorias en MotoGP, Dani Pedrosa también pasó a formar parte del nuevo Salón de la Fama. Después llegó el momento de dar la bienvenida al tres veces Campeón de MotoGP Jorge Lorenzo. Y, finalmente, el último en retirarse, Valentino Rossi y sus siete Campeonatos del Mundo de MotoGP.

Además, MotoGP reveló el nuevo diseño del trofeo icónico de la categoría. La base de aluminio con revestimiento cerámico sostiene la 'Torre de Campeones': una columna vertical de placas de acero inoxidable grabadas con los 76 nombres de todos los Campeones del Mundo hasta ahora.

Cada placa está dividida en dos partes: en un lado mate aparece el nombre del piloto, y en el lado brillante figuran el año, el fabricante de la moto y el número.

También se anunció que tres nuevas Leyendas serán añadidas al Salón de la Fama en 2026, Leslie Graham -campeón de MotoGP de 1949-, Libero Liberati -en 1957- y Gary Hocking -en 1961-.