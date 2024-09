Motociclistas acuden a santuario en Portugal para bendición de los cascos

FÁTIMA, Portugal (AP) — Unos 180,000 motociclistas se concentraron en el santuario de Nuestra Señora de Fátima en el centro de Portugal para la novena Bendición de los Cascos anual.

Carlos Cabecinhas, rector del Santuario de Fátima, dijo que el evento se ha vuelto gradualmente más prominente. Es conocido por la convivencia de los participantes así como por las muestras de devoción. La participación de este año fue la más grande hasta la fecha.

Bajo el lema “Somos moldeados y guiados por lo que amamos”, el peregrinaje comenzó con una procesión de motociclistas cargando una estatua de la Señora de Fátima al lado de la Basílica de la Santa Trinidad, seguido por una misa en que los cascos de los motociclistas fueron bendecidos.

El peregrinaje es organizado por la Asociación de la Bendición de los Cascos y por numerosos clubes de motociclistas nacionales e internacionales. Varias agencias policiales se unen al evento y lo apoyan.

“Mucho de estos motociclistas vienen a pedir la protección de Dios para sus viajes, por medio de Nuestra Señora”, declaró Cabecinhas. “Pero también a recordar a quienes ya no están más con nosotros, los que murieron, muchos de ellos en accidentes, o a los que quedaron heridos, a los que necesitan ayuda”.

Según datos nacionales, hubo 8.936 accidentes con motocicletas en Portugal en el 2023 que dejaron 124 muertes y 766 heridas serias.

El peregrinaje más importante al santuario de Fátima cada año ocurre el 13 de mayo, día en el que, según creen los católicos, María la madre de Jesus se le apareció a tres niños pastores en 1917.

El papa Francisco canonizó a dos de esos niños pastores el 13 de mayo del 2017, en el centenario de esa aparición. El tercero era una niña que se conoció como la Hermana Lucía, y es el centro de un proceso dilatado en el Vaticano que podría derivar en su canonización también.

___

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

AP