MotoGP: Acosta cantó victoria

"Fue hermoso hacer una Sprint Race como esta, pero no me siento completamente vencedor porque él (Márquez, Ndr) me cedió la posición", destacó Acosta, de 21 años, a pesar de lo cual consideró que "es un gran inicio de temporada, pero mañana trataremos de ganar de un modo distinto el Gran Premio" luego de haber sumado sus primeros 12 puntos en el campeonato.

Nueve cosechó Márquez, que este año irá en busca de su octava corona en la máxima categoría y la décima de su carrera, contrariado por la decisión de los comisarios de la competencia: "A mi entender, decide la dirección de carrera y yo me limito a seguir las reglas", dijo sobre la decisión que le aplicaron en la última vuelta de la "Sprint Race", antes de explicar la dinámica del incidente que derivó en su sanción.

"Cuando vi que Bezzecchi cayó, desaceleré y traté de controlar la moto y cuando Pedro (Acosta) se acercó, lo volví a pasar en la siguiente curva", comentó al considerar, a pesar de la decepción que le generó no haber podido celebrar su primera victoria del año, que "es un gran comienzo y pudo hacer una buena carrera en mi regreso después de la lesión", que lo marginó de las últimas competencias de la pasada temporada cuando ya se sabía campeón mundial.

Esta comenzó con polémica y Márquez se vio forzado a cederle el primer puesto a Acosta porque, según los comisarios, tocó a su rival cuando lo superó en pista, situación que el propio favorecido luego relativizó más allá de que el triunfo lo convierte en el piloto más joven en ganar una "Sprint Race", relegando en ese rubro al italiano Bezzecchi, el "gran perdedor" de la jornada.

El piloto de Aprilia, que había establecido un récord de pista durante las pruebas de preclasificación el viernes, mejorando su propio registro en los ensayos de pretemporada en este trazado, partió desde la pole, que conquistó con un tiempo de 1'28"652 para cerrar 35 milésimas por delante de Marc Márquez, pero sufrió una caída en la segunda vuelta de la "Sprint Race" intentaba mantener el liderazgo en un duelo mano a mano con el piloto de Ducati.

Bezzecchi había sufrido otra caída por la mañana, pero lo sucedido en carrera lo privó de una victoria que terminó celebrando Acosta partiendo desde la sexta posición, escoltado en el podio por el campeón del mundo y por el español Raúl Fernández con una Aprilia del equipo Trackhouse, partiendo desde la misma posición luego de cerrar la clasificación a 224 milésimas de distancia del italiano, para sumar siete puntos.

Su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura, quien largó desde el octavo casillero, cosechó seis al finalizar en el cuarto lugar den la "Sprint Race", por delante del ex campeón mundial español Jorge Martín, quien sumó cinco unidades al comando de la otra Aprilia oficial, y del sudafricano Brad Binder, sexto con KTM, que cosechó cuatro puntos, mientras que el español Joan Mir finalizó séptimo y sumó tres.

Los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) y Francesco Bagnaia, ex bicampeón mundial y compañero de Márquez en el equipo oficial Ducati, se repartieron los últimos puntos, dos y uno en cada caso, tras finalizar en el octavo y en el noveno puesto, respectivamente. Décimo finalizó el también italiano Luca Marini, con Honda, delante del subcampeón mundial español Alex Márquez, de Ducati-Gresini.

Las primeras conclusiones en el inicio de la temporada refrendaron la condición de candidata de Aprilia a pelear por la corona, la vigencia de Márquez y de Ducati y un arranque para el olvido de Yamaha, que finalizó la jornada con el decimoquinto puesto del australiano Jack Miller y el decimosexto del ex campeón mundial francés Fabio Quartararo, al mando de una máquina del equipo Pramac y de la escudería oficial, respectivamente.

Sus compañeros Alex Rins y Toprak Razgatlioglu cerraron en el decimoctavo y en el vigésimo puesto, por detrás del italiano Enea Bastianini (KTM).

Bezzecchi irá por revancha este domingo partiendo en punta en el primer Gran Premio del año, flanqueado por Marc Márquez y por Fernández, mientras que Di Giannantonio, Martín y Acosta saldrán desde la segunda fila. Alex Márquez, Ogura y Morbidelli estarán en la tercera. (ANSA).