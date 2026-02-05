MotoGP: Álex Márquez el más veloz en Sepang

Álex Márquez frenó el cronómetro en 1'56"402 y estuvo a punto de quebrar el récord del circuito de Malasia (1'56"337), que el italiano Francesco Bagnaia estableció cuando se adjudicó la "pole position" para el Gran Premio de ese país de la temporada 2024

"Siempre es un placer terminar con el mejor tiempo en los entrenamientos. La sensación es positiva, y también lo hicimos bien en la simulación de sprint. Probamos mucho y trabajamos bien, pero al final es sólo una prueba. Lo importante era terminar estos tres días en buena forma física, y lo logramos", ponderó Álex Márquez

El español antecedió por 124 milésimas de segundo a la Aprilia del italiano Marco Bezzecchi, cuyo compatriota Fabio Di Giannantonio completó el podio con su Ducati del equipo Pertamina Enduro VR46 a 259 milésimas de segundo de Álex Márquez

"En el segundo día de pruebas, el programa se vio parcialmente afectado por la lluvia. Era importante probar algunas cosas más, mientras probamos otras en Tailandia", afirmó Bezzecchi tras completar las tres jornadas de ensayos en Sepang

"En general, me divertí mucho porque probamos muchas soluciones en estas pruebas y me sentí bien. La RS-GP26 es claramente un paso adelante en comparación con la moto anterior", destacó el italiano de Aprilia

En cambio, el español Marc Márquez, campeón mundial en 2025, y su compañero italiano Francesco Bagnaia se enfocaron en la simulación de una "Sprint Race" con las motos del equipo oficial Ducati

El mayor de los hermanos Márquez, que en 2025 ganó su noveno título (el séptimo en MotoGP), estableció el cuarto tiempo del día y antecedió a Bagnaia, quien buscará recuperarse en esta temporada tras su quinto puesto en el Mundial pasado

"Tengo las ideas bastante claras para Tailandia. Ahora también tengo que dar un paso adelante físicamente. Tenemos bastante confianza en nuestras decisiones aerodinámicas, pero necesitamos analizar los datos", analizó Marc Márquez

"La simulación salió bien; hay mucho más agarre que en la carrera y los neumáticos también se desgastaron menos. El año pasado fui muy competitivo en el ataque contrarreloj aquí, pero tuve dificultades en la tanda larga. En un test, es mucho más importante trabajar en la consistencia para la temporada", expresó a su vez Bagnaia, campeón en 2022 y 2023

Por su parte, el equipo Yamaha salió a la pista para confirmar si logró resolver los problemas registrados durante el primer día de los ensayos, que obligaron a sus pilotos a mantenerse en boxes luego del accidente del francés Fabio Quartararo, cuyo compañero español, Álex Rins, estableció el duodécimo tiempo de la jornada

"Los ingenieros han identificado la causa del problema que nos obligó a parar. Fue un problema de seguridad. Elegimos los temas clave para esta prueba, como el chasis, la suspensión trasera y la aerodinámica. Perdimos un día y también a Quartararo, pero aun así hemos logrado identificar la base con la que comenzaremos en Buriram", resaltó el director de Yamaha, Massimo Meregalli

El programa de los ensayos de pretemporada de MotoGP se completará el sábado 21 y el domingo 22 en Burinam, Tailandia, que el domingo 1 de marzo albergará la primera carrera del Mundial 2026. (ANSA)