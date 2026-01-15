MotoGP: "Aprendí la lección", Martín

No debo apresurarme, ni intentar dar más de lo que puedo dar", reconoció el español Jorge Martín, campeón mundial de MotoGP en 2024 y quien abdicó a la corona debido a las lesiones que condicionaron su participación en una temporada que consagró a su compatriota Marc Márquez, de Ducati, como su sucesor en el trono.

"El receso invernal fue fundamental para recuperarme", explicó Martín, quien conquistó el título como piloto de Ducati-Pramac y luego pegó el salto a Aprilia, escudería que hoy presentó en Milán su modelo RS-GP26 que el español y el italiano Marco Bezzecchi intentarán llevar a la gloria en esta temporada de la máxima categoría, en la que finalizó segunda con 418 puntos, por detrás de Ducati, que cosechó 768 y celebró por sexto año consecutivo.

Bezzecchi aportó 353 de esos puntos que sumó Aprilia, que extrañó a Martín, quien disputó apenas siete de los 22 Grandes Premios que se corrieron en 2025 debido a las múltiples lesiones que padeció en los ensayos de pretemporada, luego en Qatar y posteriormente en Japón.

Un regreso apresurado, según reconoció él mismo, que remite a lo sucedido en 2020 con Marc Márquez, quien tras pasar varias veces por el quirófano solamente logró volver a competir en buenas condiciones tres temporadas más tarde, cuando pasó a Ducati-Gresini antes de sumarse como piloto del equipo oficial Ducati, escudería con la cual terminó celebrando su séptima corona en MotoGP en 2025, seis años después de la sexta conquistada como piloto de Honda.

Antecedente que le sirvió como ejemplo a Martín, quien espera poder emularlo con Aprilia: "Queremos ser campeones, ya sea conmigo o con Bezzecchi. En los ensayos en Valencia del año pasado, la moto se comportó bien y esperamos mantener las expectativas en Malasia dentro de pocos días", auguró el español durante la presentación del nuevo modelo en la que también participó Massimo Rivola, director deportivo del equipo.

"Con Martín tenemos que tener paciencia y él también debe tenerla. Sabemos muy bien de su talento y de la velocidad que puede alcanzar, pero lo más importante es que esté bien físicamente", destacó Rivola, quien también apuesta por Bezzecchi, de quien espera -dijo- "que comience donde terminó la pasada temporada" (tercero por detrás de los hermanos Marc y Alex Márquez).

Tres victorias y nueve podios cosechó el italiano, tal como recordó Rivola al destacar el aporte de Bezzecchi a Aprilia, que lo que sumó su equipo satélite Trackhouse MotoGP Team festejó cuatro triunfos en Grandes Premios, tres en Sprint Races y un total de 19 podios que invitan a ilusionarse, como reconoce el jefe técnico Fabiano Sterlacchini al decirse "optimista y confiado tras el crecimiento que experimentamos el año pasado".

"El león en la nueva Aprilia representa el mejor espíritu del equipo, cada día más motivado y decidido. El color negro me gusta y el león sugiere agresividad", comentó por su parte Bezzecchi, "feliz de volver a hablar de motos y ansioso por empezar porque tenemos mucho trabajo por hacer, aun cuando nunca nos detuvimos. La motivación es alta y quisiera salir ya mismo a pista", aseguró. (ANSA).