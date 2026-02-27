MotoGP: Bezzecchi picó en punta

Bezzecchi giró en 1'28"526 y mejoró su propio registro de 1'28"668 establecido el domingo en este circuito durante los ensayos de pretemporada, refrendando las buenas sensaciones al volante de la RS-GP26 de la escudería italiana, cuya otra moto oficial, al mando del excampeón mundial Jorge Martín, se ubicó quinta a 703 milésimas de su compañero.

"El ritmo no está mal, pero debido a las condiciones de pista por la tarde debimos modificar nuestros planes a último momento y, afortunadamente, el equipo reaccionó muy rápidamente", explicó luego Bezzecchi, que aventajó por 421 milésimas a Marc Márquez y por 484 milésimas a su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR 46).

Ese fue el podio de la preclasificación, por detrás del cual cerró el español Pedro Acosta (KTM), a 659 milésimas del mejor registro y por delante de un Martín que no lució completamente recuperado aún, pero logró mantener el ritmo y terminó delante del subcampeón mundial Alex Márquez (Ducati-Gresini).

Más atrás se ubicaron el también español Joan Mir (Honda), el sudafricano Brad Binder (KTM), el japonés Ai Ogura (Aprilia) y el francés Johann Zarco (Honda), quienes completaron los primeros diez mejores tiempos, mientras que el bicampeón mundial italiano Francesco Bagnaia (Ducati) terminó en el decimoquinto lugar a más de un segundo de Bezzecchi.

El italiano, reconoció el campeón Márquez, "estaba un paso adelante en los ensayos y arrancó también un paso adelante este fin de semana. Nosotros estamos cerca, entre los primeros cuatro y con aquellos con los que debemos luchar", comentó al final del día el español.

Márquez, que no disputó las últimas competencias de la pasada temporada debido a una lesión y sabiéndose campeón de antemano, consideró que Bezzecchi "es el favorito no solamente a atrapar la pole position, sino también en la 'Sprint Race' y en el Gran Premio".

"Nosotros tendremos que luchar por un lugar en la primera fila, pero no será tarea fácil, como no será fácil subirse al podio.

El año pasado, el objetivo era otro porque yo era el más veloz, pero este año no", sentenció el piloto que irá por su décima corona y por la octava en la máxima categoría.

Su compañero Bagnaia admitía que "por la tarde no logré ser competitivo porque tenía una puesta a punto diferente, pero con las condiciones de pista (mojada y con viento, Ndr) quizás lo mejor hubiese sido permanecer en boxes", afirmó "Pecco", que disputará la clasificación desde el primer corte.

"Aprilia y Bezzecchi lucieron imparables y le sacaron un campo de ventaja al resto", reconoció el italiano al anticipar que "la de mañana será una jornada muy intensa y trataré de aprovecharla al máximo". (ANSA).