MotoGP: Bezzecchi renovó con Aprilia

"Estoy muy contento de haber renovado por dos años más. Desde el primer día que firmé, tuve en mente el objetivo de construir un proyecto a largo plazo. Estoy contento de haber encontrado el apoyo de todo el equipo y de toda la fábrica en Noale. Espero poder darles muchas alegrías, como sin duda me las darán ellos a mí", afirmó Bezzecchi.

"Obviamente, estamos muy satisfechos, porque la renovación era nuestra prioridad. Queríamos celebrar la firma de una forma especialmente divertida, que creo que encaja a la perfección con la personalidad de Marco", destacó a su vez Massimo Rivola, director ejecutivo de Aprilia Racing.

"Hemos construido un camino sentando bases sólidas, y el hecho de que Marco haya decidido quedarse con nosotros, a pesar de las diversas ofertas que ha recibido, es una enorme satisfacción y enriquece aún más el trabajo y el espíritu de este equipo", agregó Rivola.

Bezzecchi, de 27 años, se convirtió en su primera temporada con Aprilia Racing en 2025 en el piloto más exitoso de la historia del equipo italiano en la categoría MotoGP.

Su palmarés incluye tres victorias en carreras tradicionales (Silverstone, PortimÆo y Valencia) y tres "Sprint Race" (Misano, Mandalika y Phillip Island) además de un total de 15 podios y cinco pole positions (Austria, Misano, Mandalika, PortimÆo y Valencia).

Bezzecchi finalizó la temporada 2025 de MotoGP en el tercer puesto con 353 puntos, sólo por detrás del campeón mundial, el español Marc Márquez (Ducati oficial), y de su hermano menor Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), que sumaron 545 y 467 unidades, respectivamente. (ANSA).