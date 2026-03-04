MotoGP: Cautela de Ezpeleta sobre el GP de Qatar

"Es difícil para nosotros ir a Qatar el 12 de abril. No puedo decir ahora que iremos, pero tampoco puedo decir que no iremos", respondió Ezpeleta tres días después del inicio de la temporada 2026 de MotoGP.

El Mundial 2026 comenzó con el GP de Tailandia y continuará el domingo 22 en Brasil, tras lo cual el calendario tiene en programa la carrera en Estados Unidos (el 29) a la espera de una definición respecto de la fecha en Qatar.

"Tenemos que esperar. Hemos estado hablando con Qatar desde que empezó todo esto el domingo pasado. Estamos esperando noticias de allí y luego tomaremos una decisión", expresó Ezpeleta durante un evento en España.

Qatar ya debió cancelar la primera prueba del Mundial de la categoría Endurance (WEC), programada para celebrarse el sábado 28 en el Circuito Internacional de Losail.

En su lugar, se pospondrá hasta el final de la temporada, cediendo la primera ronda a las Seis Horas de Imola, en programa del 17 al 19 de abril.

En cuanto al Mundial 2026 de la Fórmula 1, las carreras de Bahréin y Arabia Saudita están programadas para el 12 y el 19 de abril, respectivamente, en la región devastada por la guerra, y los organizadores de la categoría están evaluando sus opciones y posibles alternativas. (ANSA).