MotoGP: Ducati presentó el modelo para la temporada 2026

"Comenzamos esta temporada con la solidez de los resultados anteriores", comenzó el director ejecutivo de Ducati, Claudio Domenicali, al iniciar la presentación desarrollada en el Parque natural del Adamello-Brenta.

Para el centenario de Ducati, que se celebrará en 2026, el equipo Ducati Lenovo saldrá a la pista con una moto que reflejará parte de su tradición, como el color "Rojo Centenario", ya presente en varias motos del pasado, como la Ducati 60 y la Marianna.

"La decoración es preciosa", comentó Bagnaia, mientras que Marc Márquez añadió que "una moto rápida es una moto bonita, ése es el lema".

El modelo GP26 ofrecerá algunas novedades respecto al de la temporada 2025, en la que Ducati celebró 17 victorias y 88 podios consecutivos.

"Estamos trabajando en el rendimiento del motor para una entrega de potencia más fluida y estamos intentando mejorar la velocidad punta y la aerodinámica, además de ayudarnos a salir de las curvas más rápido", explicó Davide Barana, director técnico de Ducati.

Por su parte, Luigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, indicó que la temporada 2026 ofrecerá el doble de carga de trabajo: "a partir del año próximo habrá nuevas regulaciones, así que tendremos que trabajar en dos proyectos", remarcó.

"La pasión es el corazón de todo, y yo tengo una pasión muy fuerte. Me encanta competir, y es el combustible más potente para mi cuerpo y mi mente", aseveró luego Marc Márquez, que en 2025 conquistó el noveno título de su carrera, el séptimo en MotoGP.

"Me estoy recuperando de mi lesión para llegar en plena forma a Tailandia. Mi primer objetivo es recuperar la confianza tras la lesión y luego dar un gran espectáculo en la pista con el equipo Ducati Lenovo, cuyos colores intentaré honrar lo mejor posible este año", garantizó el español de 32 años.

Marc Márquez admitió que el Mundial 2026 "representa un nuevo reto" y advirtió que "confirmar nuestro rendimiento será aún más difícil, pero tenemos la capacidad de sacar el máximo provecho del paquete Desmosedici GP, que es el más competitivo y fiable", resaltó.

El optimismo de Marc Márquez y de Bagnaia sobre el nuevo modelo deberá ser confirmado en los ensayos previstos en Malasia, que en el circuito de Sepang albergará las primeras pruebas del año.

"Dejo atrás un año difícil, pero que me ha enseñado muchísimas lecciones. Mi deseo es volver a la pista lo antes posible con la nueva Desmosedici GP", comentó luego Bagnaia, quien comenzará su sexta temporada con Ducati.

"Era importante llegar hasta el final, sin rendirnos, afrontando cada situación y aprendiendo de cada experiencia. La temporada 2026 tendrá un valor especial: una nueva oportunidad para demostrar todo nuestro potencial en el año de las celebraciones del centenario de Ducati, y con una decoración realmente impactante", añadió el italiano.

"El modelo GP26 es la mejor moto que he pilotado, y la decoración es preciosa", concluyó Bagnaia, quien finalizó en el quinto puesto del Mundial 2025 y en la próxima temporada buscará su tercer título de MotoGP tras sus coronaciones en 2022 y 2023.

"El año 2026 es de consolidación, porque las complejidades ciertamente no han desaparecido, pero creo que la fortaleza de nuestra marca y la capacidad de fabricar productos que se mantengan en el segmento más alto del mercado serán el elemento más importante para seguir creciendo y desarrollando la empresa", concluyó Domenicali. (ANSA).