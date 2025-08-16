MotoGP: El rey de la “Sprint Race”

El de hoy pareció ser un presagio para el séxtuple campeón mundial en la máxima categoría, que se impuso partiendo desde la segunda fila en la "Sprint Race", un rubro en el que resulta imbatible pues en la única que no ganó festejó su hermano Alex, con Ducati-Gresini, a quien escoltó en el podio en Silverstone, resultado que hoy se invirtió en el Red Bull Ring de Spielberg.

Más de un segundo de ventaja le sacó el mayor de los Márquez al menor en una competencia cuyo podio se tiñó de rojo y amarillo pues lo completó el también español Pedro Acosta (KTM) tras cerrar por delante del italiano Marco Bezzecchi, quien más temprano celebró la pole position para el Gran Premio que se correrá mañana al comando de su Aprilia por apenas 16 milésimas de segundo de ventaja sobre el menor de los Márquez.

El mayor, que había establecido el mejor tiempo en la segunda sesión libre tras haber dominado la primera el viernes, cuando también impuso el ritmo en la preclasificación, sufrió una caída en el segundo corte clasificatorio que lo relegó al cuarto puesto de la grilla, desde donde partió para celebrar luego una nueva victoria en la "Sprint Race", en la que su compañero italiano Francesco Bagnaia abandonó tras haber completado sólo ocho vueltas al trazado.

Mal cierre de jornada para "Pecco", que el domingo buscará reivindicarse partiendo desde el tercer puesto, por detrás de Bezzecchi y de Alex Márquez, en busca de su cuarta victoria consecutiva en el Red Bull Ring, donde Márquez intentará poner fin a su "maleficio" (logró tres segundos puestos en 2017, 2018 y 2019, todos con Honda) para cosechar su sexto triunfo en fila en este campeonato.

Por lo pronto, el líder del Mundial extendió su ventaja en la cima gracias a los 12 puntos adicionales que sumó en la "Sprint Race" y que elevan su cosecha a 393 unidades, 123 por delante de su hermano y escolta Alex, que sumó nueve, y 180 más que Bagnaia, que cerró la jornada con las manos vacías.

Bezzecchi se hizo acreedor a seis puntos con su cuarto puesto, el mismo que ocupa en el campeonato con 162.

El piloto italiano no salía de su sorpresa tras celebrar más temprano su quinta pole en la categoría con un tiempo de 1'28"060: "Si alguno me hubiese dicho que pelearía por ella, lo hubiese mandado a...", afirmó el piloto de Ducati, antes de agradecerle a su compatriota y ex colega Valentino Rossi "por los buenos consejos que me dio el viernes", al tiempo que advertía: "No creo poder sostener el paso de las Ducati en la Sprint Race".

A sus espaldas en esa competencia cerró el sudafricano Brad Binder (KTM), que sumó así cinco puntos adicionales, en tanto que el español Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) cosechó cuatro con su sexto puesto, el italiano Enea Bastianini (KTM) tres con el séptimo, su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) dos con el octavo y el francés Johann Zarco (Honda) atrapó el último con el noveno puesto.

Décimo finalizó el campeón mundial español Jorge Martín (Aprilia), quien quedó a un paso de sumar al menos algo en una competencia en la que su compatriota Márquez refrendó su hegemonía y Bagnaia vivió otra jornada para el olvido debido a un problema con el neumático trasero de su Ducati: "Ya sentía algo raro en la vuelta de calentamiento y en la largada resbalé.

Tres vueltas después, la goma ya no servía, la moto se hizo inmanejable y opté por abandonar".

Alex Márquez, ya recuperado de la operación a la que se sometió, reconocía también la superioridad de su hermano mayor: "Sabía que Marc era más veloz que yo y cuando me superó, no tuve nada que hacer. Por eso, preferí no forzar la marcha y traté de cosechar la mayor cantidad de puntos posible", mientras que el ganador explicó que su hermano "cometió un error en una curva, sin el cual no hubiese podido superarlo de manera limpia, como sucedió".

Mañana, el líder del campeonato buscará repetir la experiencia de hoy para festejar su primera victoria en Austria partiendo nuevamente desde el cuarto casillero de la grilla, en una segunda fila que compartirá con el italiano Enea Bastianini (KTM) y con Aldaguer (Ducati-Gresini), mientras que en la tercera estarán Acosta (KTM), el italiano Franco Morbidelli (Ducati-VR46) y el español Raúl Fernández (Aprilia). Desde la quinta moverá Martín. (ANSA).