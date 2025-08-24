MotoGP: Hegemonía de Marc Márquez en Hungría

Marc Márquez, que en la víspera había ganado la "Sprint Race", se impuso con su Ducati del equipo oficial en el circuito de Balaton Park para confirmarse al tope de la tabla de posiciones con 455 puntos, 175 más que su hermano Álex, que finalizó decimocuarto en Hungría con su Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP.

El español antecedió a la KTM de su compatriota Pedro Acosta y a la Aprilia del italiano Marco Bezzecchi, escoltado por su compañero español Jorge Martín, campeón mundial en la temporada 2024.

"En la primera curva solté los frenos para evitar el contacto con Bezzecchi, y luego se me adelantó en la curva 2, y casi nos estrellamos. Mi carrera cambió, pero tuve paciencia en las primeras vueltas, y cuando el neumático blando empezó a desgastarse, pensé en atacar, y logré mantener un buen ritmo y remontar vuelta tras vuelta", comentó Marc Márquez.

"No quiero despertar. No me parece normal ganar 14 carreras seguidas, contando las sprints. Es un sueño. Ganar tantas carreras me alegra, sobre todo por la sensación con la moto, que es muy buena.

Sin embargo, sé que ganar así no es normal: habrá pistas donde otros me ganarán, pero por ahora estamos contentos", agregó el español tras su décima victoria del año.

Efectivamente, Marc Márquez, de 32 años y campeón de MotoGP en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, celebró en Hungría su séptimo doblete consecutivo de la temporada considerando triunfos en la "Sprint Race" y en la carrera del mismo circuito.

La alegría de Marc Márquez se contrapone con el presente de su compañero italiano Francesco Bagnaia, bicampeón mundial de la categoría que finalizó noveno en Hungría y completa el podio de la temporada con 228 unidades.

A su vez, el colombiano David Alonso se impuso en Moto 2 y encabezó un podio de pilotos de Kalex al anteceder al brasileño Diogo Moreira, que había largado desde la "pole position" y al español Manuel González, que permanece al tope de las posiciones de la temporada.

González acumula 204 puntos, veinticinco más que su compatriota Arón Canet, sexto en Hungría con su Kalex, mientras que Moreira completa el podio con 173 puntos y Alonso (68) escaló al decimocuarto puesto con su triunfo en Hungría.

Por último, el juvenil español Máximo Quiles, de 17 años, celebró su segundo triunfo del año en Moto 3 al anteceder al argentino Valentín Perrone en un duelo entre pilotos de KTM.

Quiles aparece tercero en el Mundial con 164 puntos, mientras que Perrone escaló a la séptima ubicación con 92 unidades tras anteceder en Hungría al también español David Muñoz, que también corre con KTM.

El español José Antonio Rueda sigue al frente del Mundial de Moto 3, ahora con 250 puntos tras haber finalizado quinto en Hungría con su KTM, la misma moto que utiliza su compatriota y escolta Ángel Piqueras (181), quien terminó cuarto.

La temporada de motociclismo, que concluirá en 8 carreras, continuará el domingo 7 de septiembre, cuando se llevará a cabo el GP de Cataluña, decimoquinta cita del año prevista en el circuito de Montmeló. (ANSA).