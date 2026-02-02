MotoGP: Honda HRC reveló el chasis para 2026

Marini y Mir fueron los protagonistas de la presentación, que se realizó de manera online junto a Honda y la dirección del equipo, antes de salir a pista el martes 3 para el test oficial programado en Sepang.

La temporada 2026 también marca el aniversario número 60 del ingreso de Honda a MotoGP, desde la RC181 de 500cc hasta la RC213V de 1000cc.

Este año histórico también contará con celebraciones específicas para conmemorar las 314 victorias de Honda en la categoría reina y los más de 2.300 podios en todas las categorías.

"Es un placer comenzar otra temporada con Honda HRC Castrol. El progreso que demostramos en 2025 ha dado sus frutos, y durante todo el invierno he estado trabajando para mejorar de cara al inicio de la temporada 2026", afirmó Marini.

"Nuestros objetivos son claros: estar ahí para luchar por los primeros puestos y aprovechar cada oportunidad que se presente.

Todos los involucrados en este proyecto hicieron su trabajo, y estoy deseando volver a subirme a la Honda RC213V. En este último año del campeonato de 1000cc, tenemos que hacerlo bien y disfrutar de los maravillosos momentos que nos esperan", agregó el italiano.

A su vez, Mir opinó que es "otra moto preciosa que estoy orgulloso de pilotar" y destacó que "formar parte de Honda HRC Castrol es algo muy especial".

"En 2026, necesitamos encontrar la consistencia que nos costó encontrar el año pasado. Tanto yo como la Honda RC213V hemos demostrado ser rápidos y enorgullecer a Honda HRC", aseguró el español.

"Estas dos pruebas de pretemporada serán muy importantes para prepararnos bien para el inicio de la temporada, y estoy seguro de que todos los ingenieros de Honda HRC han trabajado con ahínco durante el invierno. Necesitamos trabajar desde la primera vuelta para dar lo mejor de nosotros mismos y devolver a Honda HRC al nivel que merece", completó Mir. (ANSA)