MotoGP: Marc Márquez fue el más veloz en ensayos de Sepang

Márquez frenó el cronómetro en 1'57"018, un tiempo con el que antecedió por 256 milésimas a la Ducati del equipo VR46 del italiano Fabio Di Giannantonio y por 277 milésimas a la KTM del español Maverick Viñales.

"Lo más importante es que mi hombro funcione bien. Necesito algunas vueltas para continuar mi preparación", comentó Marc Márquez 121 días después del accidente en Indonesia que le costó una operación en el omóplato derecho y un adiós anticipado al Mundial 2025 que ganó por anticipado.

El cuarto registro fue para la Ducati del equipo Gresini del también español Alex Márquez, hermano menor de Marc y subcampeón en 2025, mientras que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) estableció el quinto tiempo de la jornada.

"Aún es pronto, pero parece prometedor. Hicieron un gran trabajo en Noale, nos dieron mucho que probar, y eso significa que tenemos mucho trabajo por hacer en estos tres días. Pero el ambiente es bueno y las ganas están ahí", afirmó Bezzecchi a Sky Sport.

"Aprilia y yo nos queríamos mutuamente, era importante finalizar todo rápidamente para poder centrarnos en el trabajo en la pista", completó Bezzecchi, que en la víspera anunció la renovación de su contrato.

El "top ten" del registro del día lo completaron sucesivamente el italiano Luca Marini (Honda), el español Joann Mir (Honda), el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y el italiano Franco Morbidelli (Ducati).

El noveno puesto de Quartararo refleja su accidente en la sesión matutina: al tomar la curva 5, el francés se estrelló, sufriendo un roce en el antebrazo izquierdo y una fractura en el dedo medio de la mano derecha.

Quartararo regresó a la pista por la tarde, pero después anunció que no participaría mañana ni el jueves, prefiriendo regresar a Europa.

En tanto, el español Jorge Martín, campeón en 2024, fue un espectador reticente, pues el piloto de Aprilia Racing aún se recupera de dos cirugías más a las que se sometió durante el invierno boreal por lesiones sufridas el año pasado.

El objetivo de Martín es estar en forma para los tests en Tailandia previstos el sábado 21 y el domingo 22.

Los equipos y fabricantes se están enfocando principalmente en las pruebas aerodinámicas, ya que éste es el aspecto de las motos que ha experimentado los cambios más significativos en comparación con 2026, con nuevos carenados y un aumento en las aletas y los alerones.

De hecho, el motor sigue bloqueado por la normativa para este año, a la espera de 2027, cuando la cilindrada bajará hasta los 850cc. (ANSA).