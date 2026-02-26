MotoGP: Marc Márquez inicia la defensa de su corona en Tailandia

"Mi proceso de recuperación hizo que esta pretemporada sea más dura, espero empezar bien. Ya veremos. Tengo a los 2 pilotos más rápidos en los ensayos de Tailandia y Sepang a mi lado", afirmó Marc Márquez sobre su hermano Álex Márquez (BK8 Gresini Racing), su escolta en 2025, y a su también compatriota Aleix Espargaró (piloto de pruebas de Honda), respectivamente.

Marc Márquez, de 33 años, pasó el invierno boreal recuperándose de una lesión de hombro sufrida en un accidente durante el GP de Indonesia de octubre pasado y en la temporada 2026 será desafiado por otros cuatro campeones: su compañero italiano Francesco Bagnaia (2022 y 23); los también españoles Jorge Martín (2024, Aprilia Racing) y Joan Mir (2020, Honda HRC Castrol); y el francés Fabio Quartararo (2021, Monster Energy Yamaha).

Entre las promesas se destacan el turco Toprak Razgatlioglu, tricampeón mundial de WorldSBK y arribado al equipo Prima Pramac Yamaha, y Diogo Moreira, primer piloto brasileño en la categoría desde Alex Barros (2007) tras firmar para Pro Honda LCR luego de su coronación en Moto 2 del año pasado, cuando conquistó el primer título de motociclismo para su país.

"Intentaremos luchar contra ellos. Todos los años son duros. Es imposible ser el piloto más rápido en todas las carreras, pero mi objetivo es mantener la consistencia en todos los circuitos", agregó el español del equipo oficial Ducati en rueda de prensa.

"Espero mejorar progresivamente a lo largo del fin de semana en estas primeras carreras. El año pasado, pero también 2024 me sirvió para demostrarme a mí mismo que todavía soy lo suficientemente rápido como para luchar por el Mundial. El año pasado me sentí en excelentes condiciones. La lesión en Indonesia parecía simple al principio, pero luego resultó no serlo", completó Marc Márquez, quien buscará el décimo título de su carrera, el octavo en MotoGP.

"El objetivo de Ducati siempre es pelear por el título", aseveró el español, compañero del italiano Francesco Bagnaia, quien confía en volver a pelear por el Mundial tras sus coronaciones en 2022 y 2023.

"Me gusta la moto, las pruebas fueron bien. Todo me da esperanzas para un buen 2026", declaró Bagnaia a la cadena Sky Sport en la vigilia del inicio de la actividad en Buriram, en cuya carrera de 2025 completó el podio.

"Por fin, poder pilotar la moto y darlo todo es algo que sin duda me ayuda. Las pruebas fueron mucho mejores que el año pasado, así que todo me da esperanzas para una buena temporada o un buen comienzo. El objetivo será intentar ser constante, intentar ser rápido, y luego ya veremos", adelantó Bagnaia, que finalizó cuarto en el Mundial 2025.

Otro italiano que confía en destronar a Marc Márquez es Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia que finalizó quinto en el Mundial pasado.

"Por supuesto, espero luchar por el título, pero mi objetivo ahora mismo es empezar mejor que en 2025. Me gustaría empezar mejor, pero estoy abierto a cambiar mi objetivo después de un par de carreras. Tuvimos un buen primer ensayo en Sepang, fue importante porque cuando empiezas una nueva temporada, tienes que probar muchas cosas", destacó Bezzecchi.

"Era importante entender la línea a seguir, mientras que aquí en Buriram nos centramos más en preparar el fin de semana de carreras. Es difícil ver el potencial de todos en los test porque nunca se sabe qué están haciendo los demás pilotos.

Esperamos empezar bien y luchar por el primer puesto", concluyó Bezzecchi.

El Mundial 2026 marcará la última temporada de una nueva era, que comenzará el año próximo, enfocada en la sostenibilidad, la seguridad y un mayor equilibrio: motos con motores de 850 centímetros cúbicos, combustible 100% sostenible y menor carga aerodinámica.

Además, se eliminarán los dispositivos de regulación de la altura de la carrocería y los depósitos de combustible serán más pequeños (20 litros).

Asimismo, el GP de Australia se trasladará a un circuito urbano en Adelaida por primera vez en la historia de la categoría.

