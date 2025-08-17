MotoGP: Marc Márquez insaciable

Marc Márquez, que en la víspera había obtenido su duodécima victoria del año en la "Sprint Race" de la decimotercera carrera de la temporada, antecedió a su compatriota Fermin Aldeguer y al italiano Marco Bezzecchi.

"Finalmente pude lograr una victoria aquí en Austria, estoy súper contento. Dije durante la semana que podía intentarlo esta vez, y así fue. La moto roja funcionó de maravilla", declaró Marc Márquez, quien cruzó la línea de meta delante de Aldeguer (de Ducati) y de Bezzecchi, quien había largado desde la "pole position" con su Aprilia.

"Bezzecchi salió fuerte, pero esperé y lo adelanté. Pero nunca hay que distraerse, de hecho, Aldeguer entró rapidísimo. Al final, sin embargo, todo salió bien. Ahora veremos la próxima carrera, pero mientras tanto, disfrutemos de ésta", agregó el español de Ducati a Sky Sport.

Marc Márquez, de 32 años, suma 6 títulos en MotoGP, pues se coronó en las temporadas 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 de la principal categoría internacional, cuyo campeonato lidera ahora con 418 puntos, 142 más que su hermano Alex Márquez y 197 que el italiano Francesco Bagnaia, décimo y octavo en Austria, respectivamente.

El español, compañero de Bagnaia en el equipo Ducati oficial, revalidó su condición de favorito a coronarse en la temporada 2025 tras sellar el récord de celebrar su sexto doblete consecutivo con un triunfo en "Sprin Race" y en la carrera durante el mismo fin de semana.

"Siempre fui rápido aquí, pero hoy luchaba por el octavo puesto, a 12 segundos del ganador. Desconocíamos el motivo de estos problemas desde principios de año. Es una situación difícil de aceptar y una pena", declaró en tanto Bagnaia a Sky Sport.

"Me gustaría saber qué pasó. Es más o menos lo que ha pasado toda la temporada. Hay cosas que me cuesta entender", continuó el piloto italiano, que ganó las ediciones 2022, 2023 y 2024 del GP de Austria.

"El viernes fui muy fuerte con neumáticos usados, y ese comportamiento también se reflejó en los entrenamientos libres de ayer. En la clasificación las sensaciones no fueron las mejores, y en la Sprint Race pasó lo que pasó", lamentó sobre su retiro por un problema en el neumático trasero.

"Hoy, de nuevo, lo hicimos muy bien en el calentamiento, y luego en la carrera volvimos a los mismos problemas de siempre. El potencial está ahí, pero no podemos expresarlo", reconoció Bagnaia con resignación.

"Tiene potencial, pero necesitamos entender por qué tiene estos problemas. Nadie duda de su potencial. Si no hay problemas, está al frente del grupo.

“De nosotros depende ayudarlo”, aseguró a su vez el director de Ducati, Davide Tardozzi, sobre Bagnaia, campeón en 2022 y 2023.

Una nueva frustración protagonizó el español Jorge Martín, campeón mundial en la temporada 2024, quien debió retirarse tras sufrir una nueva caída de su Aprilia, aunque por suerte sin secuelas físicas.

En tanto, el brasileño Diogo Moreira se quedó con la victoria en la categoría Moto 2, pues antecedió al español Daniel Holgado y al italiano Celestino Vietti para confirmarse en el tercer puesto de la temporada.

Moreira suma 153 puntos en la parte más baja del podio tras ganar con su Kalex, la misma moto que utiliza Holgado, ahora duodécimo en la temporada con 80 unidades, 26 menos que Vietti (Boscoscuro), quien se ubica en la sexta posición.

En cambio, el también español Manuel González sigue en el primer puesto con 188 puntos pese a su retiro en Austria, donde su escolta y compatriota Arón Canet (ambos pilotos de Kalex), finalizó décimo para llegar a 169 unidades.

Por último, España también celebró en Moto 3, pues Angel Piqueras registró su tercer triunfo consecutivo para confirmarse en el segundo puesto de la temporada con 168 puntos, con los que escolta a su compatriota José Antonio Rueda (239), quien finalizó quinto en Austria con su KTM.

Piqueras antecedió al japonés Ryusei Yamanaka (ahora séptimo con 88 puntos) y al también español David Muñoz (tercero con 139 unidades) en un podio dominado por KTM.

La próxima carrera de la temporada está prevista el domingo 24, cuando se llevará a cabo el GP de Hungría, decimocuarta fecha del año en programa en el Circuito de Balaton Park, situado en el sureste de Budapest. (ANSA).