MotoGP: Marc Márquez "muy contento" por resultados en ensayos

"Estoy muy contento con cómo ha ido el test. Hemos progresado, y sobre todo hoy me he sentido muy bien. Estaba haciendo una buena tanda larga, pero me caí. Puede pasar, mejor ahora que en la carrera", comentó Marc Márquez en diálogo con la cadena Sky Sport.

El campeón del mundo de Ducati también habló sobre las caídas después de los ensayos de Buriram, los últimos antes del inicio de la temporada 2026 previsto el domingo 1 de marzo con el Gran Premio de Tailandia.

"Las tres caídas fueron por falta de concentración. Cuando estás enfermo, no estás mentalmente despejado. Ahora intentaré recuperarme en los próximos tres o cuatro días", aseguró Marc Márquez al referirse a un pequeño problema intestinal que lo condicionó.

También se mostró satisfecho el italiano Francesco Bagnaia, compañero de Marc Márquez en el equipo oficial Ducati y campeón de MotoGP en 2022 y 2023.

"Logramos completar todo el programa, probando las nuevas piezas, y estoy satisfecho con la base de la moto para la temporada. En cuanto a las decisiones, todos los pilotos de Ducati coincidimos en el paquete técnico, y eso es positivo", destacó Bagnaia.

"Hicimos una simulación de carrera, no fue perfecta, tuve un pequeño problema, pero hoy fue mejor que el fin de semana. Esta prueba de Tailandia fue crucial, al menos para mí, y estoy muy optimista", insistió el italiano.

Bagnaia cedió el cetro en la temporada 2024 al español Jorge Martín, quien confió lograr una recuperación esta temporada tras haber finalizado en el puesto 21 del Mundial pasado, en el que sólo pudo completar 10 carreras.

"Tengo confianza para la próxima temporada, siento que puedo pilotar con mucha naturalidad. En los pocos días que pude conducir la moto, cambié algunas cosas en mi estilo, y se nota", expresó Martín a Sky Sport tras un año prácticamente arruinado por las lesiones recurrentes.

"La moto es muy similar a la que probé en Valencia, pero no estaba preparado para pilotar una MotoGP allí. Ahora estamos probando algunas cosas, y mis comentarios son muy similares a los de Marco Bezzecchi", añadió el español sobre su compañero italiano de Aprilia.

"Esto es positivo porque entonces podemos seguir el mismo camino. En cuanto al ritmo, necesito dar un pequeño paso, pero creo que eso se conseguirá con las vueltas", concluyó Martín.

Justamente Bezzecchi registró el mejor tiempo en los ensayos de Buriram con su Aprilia, pues frenó el cronómetro en 1'28"668, un nuevo récord para la pista de Buriram, donde quebró el registro anterior, que correspondía a Marc Márquez. (ANSA).