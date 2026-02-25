MotoGP: Marc Márquez se ilusiona

Siete suman ambos en la máxima categoría ("Il Dottore" sumó la primera en la por entonces 500cc, en 2001), en la que Márquez celebró la primera en la pasada temporada con el equipo oficial Ducati, con el que festejó su primera victoria justamente en Buriram, como recordó él mismo al considerar aquel triunfo como "uno de esos recuerdos que te cargan de energía positiva"

"La primera cita del campeonato, a pesar de haber competido durante tantos años, siempre es especial", resumió al explicar que "la simulación de carrera terminó antes de lo previsto, pero las sensaciones fueron positivas" en la previa del inicio de las acciones y por los puntos.

Las dudas del español pasan por su condición física, a la que aludió al referirse a la lesión que sufrió hace algunos meses en Mandalika el fin de semana posterior a la conquista del título (fractura en la base del coracoides y una lesión ligamentaria en el hombro derecho) con cinco fechas de anticipación y que lo marginó en el tramo final de la pasada temporada.

Tras reconocer que esa situación podría condicionarlo en el inicio del nuevo campeonato, Márquez reconoció que los principales rivales a vencer este año serán su hermano Alex (Ducati-Gresini), que lo escoltó en la anterior temporada, pero también los italianos Francesco Bagnaia (su compañero de equipo) y Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín (su predecesor en el trono), compañeros en Aprilia.

En una temporada que contará con 22 Grandes Premios (con el ingreso de Brasil y la salida de Argentina), Bagnaia espera elevar la puntería tras cerrar en el quinto puesto en el anterior campeonato: "Trabajamos bien en los ensayos de pretemporada y completamos todas las pruebas previstas. Partimos de una buena base", destacó el ex bicampeón mundial.

"Las sensaciones son buenas y este trazado siempre fue favorable a las características de la Ducati", reconoció "Pecco", que tratará de refrendarlas el viernes cuando se disputen las sesiones libres antes de la primera cita del año, el domingo.

Por el momento y por cuestiones de seguridad, después de haberlo efectuado el año pasado en forma experimental, no se escucharán los diálogos entre pilotos y boxes, como sucede en la Fórmula 1, para que los telespectadores tengan un condimento adicional, pero no está descartado que en el futuro suceda.

En el arranque del campeonato faltará el español Fermín Aldeguer, que finalizó en el octavo puesto en la anterior temporada, pero se lesionó y será reemplazado en el arranque por el italiano Michele Pirro en el equipo Ducati-Gresini. (ANSA).