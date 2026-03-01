MotoGP: Marco Bezzecchi se quedó con la primera carrera

"Ayer cometí un pequeño error que tuvo un gran impacto, así que hoy era importante reaccionar. Trabajamos muy bien todo el fin de semana. Intenté hacer una buena salida y luego la moto estuvo perfecta. Agradezco al equipo Aprilia y a todos mis amigos que se despertaron en Italia... y a mi madre", afirmó Bezzecchi.

El italiano aludía a su retiro durante la "Sprint Race" de la víspera, que registró la victoria justamente de Acosta, quien antecedió a sus compatriotas Pedro Acosta (KTM) y Raúl Fernández (Aprilia) en la primera carrera del año.

"Soy líder del Mundial por un día. Tenemos que estar contentos con el trabajo del equipo. Nos esforzamos al máximo. Quiero agradecer a todos en KTM, a mi familia y a todos los que me ayudaron", declaró Acosta, quien lidera con 32 puntos.

El español antecede por 7 puntos a Bezzecchi, mientras que Fernández completa el podio con 23 unidades, cinco más que su compatriota Jorge Martín (Aprilia), campeón en 2024 y quien finalizó cuarto en el GP de Tailandia.

Martín fue destronado el año pasado por su compatriota Marc Márquez, quien debió abandonar cuando marchaba cuarto por una pinchadura en la goma posterior de su moto del equipo oficial Ducati, en el que es compañero del italiano Francesco Bagnaia, quien finalizó noveno.

La temporada 2026 de MotoGP continuará el domingo 22 de marzo, cuando se disputará el GP de Brasil, segunda carrera del año prevista en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania.

(ANSA).